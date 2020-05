La Eurocup 2020/21, según Bertomeu

En un día duro para el baloncesto europeo, en el que se cancelaron la Euroliga y la Eurocup por la dificultad de implementar un plan eficiente en el que equipos de diferentes países coincidieran en un mismo país durante semanas para cerrar la temporada, Jordi Bertomeu ofreció explicaciones durante hora y media a través de una conferencia telemática con medios de toda Europa. Y ofreció algunas pistas interesantes sobre la Eurocup y el futuro de la Euroliga en generar.

Tras recalcar que el compromiso fue siempre el de volver si había opciones, los agravios por las diferentes situaciones, la dificultad de retornar para algunos jugadores, la intención de estos y la negativa a cambiar el formato, Bertomeu dijo que lo mejor era "preparar la próxima temporada. Espero contar con la complicidad de todos. Volveremos mejor, más fuertes, como nuestros aficionados y patrocinadores merecen".

Desde Serbia e Italia se trasladó el descontento desde Partizan o Virtus por que se repitan los mismos 18 equipos de la Euroliga en 2020/21. "Es una cuestión de justicia y coherencia. Teníamos un equipo, Efes, liderando la competición, pero no es campeón. Es válido para todas las ligas. Si no podemos terminar la competición, no podemos dar un campeón. Espero que estén de acuerdo en eso. No habrá ascensos y descensos, ni campeones. No estamos felices, pero es la realidad. Nuestros valores están en la integridad de la competición. No podemos castigar a un equipo si el equipo no ha podido jugar hasta el final. Espero que se entienda", explicaba Bertomeu, que señalaba que se hará un reseteo en la práctica la próxima temporada: "Se aplicará la misma regla, como si empezáramos la temporada. Valencia y Alba Berlín tuvieron el derecho de jugar por la Euroliga por ganar y ser finalista en la Eurocup. El ascenso/descenso se pospone un año. Si quedan entre los ocho primeros, el mejor de ellos permanecerá y sólo vendría el campeón de la Eurocup en la temporada 2020/21". Así que, como esta temporada, el Unicaja debe ser campeón o finalista, si Valencia y/o Alba no quedan entre los ocho primeros de la Euroliga, para jugar la Euroliga 2021/22.

"Es un poco pronto", dijo acerca de las invitaciones para la próxima temporada de la Eurocup: "Es básicamente según acaban las ligas nacionales. Tenemos wild cards, pero hay diferentes soluciones en las ligas sobre los resultados de la competición. Nos basaremos en los resultados e invitaciones para proyectos que creamos emergentes por importancia de mercado, sponsor... Es difícil ser más precisos ahora. No veo que un equipo pierda más que otro. Hay muchos perdedores, perdemos todos. Los equipos que aspiraban a ser campeones de Euroliga hicieron inversiones y no pudieron terminar, como los de Eurocup que aspiraban a ganarla para jugar la Euroliga. Estoy seguro de que entenderán la decisión. Seguro que Partizan, Virtus, Unics o Unicaja mantendrán la ambición de jugar en la Euroliga, entiendo su frustración, pero no hay un equipo más perjudicado que otro".

La Eurocup 2020/21 tendrá a los ocho equipos que estaban en los cuartos de final de esta cancelada temporada: Unicaja, Unics Kazán, Partizan, Virtus Bolonia, Reyer Venezia, AS Mónaco, Tofas Bursa y Promitheas Patras. Pero ha habido algunas deserciones confirmadas de clubes clásicos de la competición (ambos la ganaron alguna vez) como Darussafaka y Rytas, que jugarán la Champions League. Partizan, Cedevita y Buducnost también tienen sobre la mesa la proposición para marcharse. "Siempre dije lo mismo, respetemos la decisión de los clubes. Los clubes que tienen ambición de jugar en la Euroliga deben acceder por la Euroliga. Pero si se rinden en esa ambición y prefieren jugar en otras competiciones, es su decisión. Ha habido clubes que han ido y venido desde la Champions. No me preocupa y respeto su decisión. Tienen libertad, no puedo ignorar el hecho de que, si no quieren ser parte de la élite del baloncesto europeo, tenemos que respetarlo", señaló Bertomeu, que habló del caso específico del Rytas: "Lituania es extremadamente importante y es nuestra intención tener representante en la Eurocup si se cumplen los requisitos, seguro que habrá alguno. Lietuvos será bienvenido en el futuro si quiere, no se puede cambiar cada año, no nos comprometemos a largos contratos a cambio de dinero como sí hace la FIBA, algo que no haremos nunca. El único requisito será si hay un consistente proyecto a medio-largo plazo, si no no se pierde el tiempo. Si lo tiene y esa ambición, volverá, espero que vuelva en el futuro".

Habló de cuestiones más generales de la Euroliga Bertomeu:

Ayudas a los clubes

"No sabemos aún el impacto del Covid, la pasada semana ya empezamos a hablar con los clubes para ayudar, para superar estrategias, básicamente en el área comercial y las entradas, para ayudar a nuestros fans a que se sientan cómodos. Nadie está dispuesto a dejar la Euroliga, nadie se expresó así. Para saber cómo será la situación el año próximo es muy temprano. Lo más pronto posible queremos volver, nadie expresó intención de dejar la Liga. Si alguien quiere dejar la Liga, los mecanismos son los que son".

Jugadores

"Hablamos el sábado, tenían argumentos sólidos y consistentes y teníamos una similar visión antes de hablar. Ellos sabían que el propósito era oírles y ver cómo se sentían. Tenían argumentos lógicos, nada nuevo. No creo que ese 5% de diferencia en el sueldo entre jugar o no jugar sea la opción por la que decisión fuera no volver. Hay un corto espacio de preparación, algunos están aún en casa, la imposibilidad de hacer entrenamientos juntos... Muchos jugadores temían no competir al nivel que la Liga merece".

Por qué no agosto

"Ir más allá del 26 de julio hubiera afectado a la siguiente temporada. Tendrían un mes y medio para descansar y un mes y medio de preparación y debíamos empezar en noviembre si jugamos agosto. Si empezamos en noviembre no tenemos tiempo para llegar a los Juegos, teniendo en cuenta las ligas nacionales. No sé cómo la UEFA va a hacer el calendario para jugar la Champions en agosto, hay dudas. No queríamos impactar en el calendario 2020/21, muy complicado y cargado".

IMG

"Estamos en permanente contacto con IMG. Tenemos las mismas ideas y queremos afrontar problemas juntos. Es tiempo de analizar cómo será el impacto económico en esta temporada por la suspensión. Tendremos conversaciones. El compromiso entre ambas partes nunca ha estado en cuestión. Queremos hacer proyecciones realistas".

Sin aficionados

"Es muy pronto para asegurar. Tenemos que ver la evolución de la pandemia en nuestros territorios. En algunos países tendremos espectadores desde el inicio, en otros restricciones y en otros prohibiciones durante un tiempo. Tenemos que monitorizar las decisiones de los Gobiernos, que cambian cada semana. Tenemos que ser muy activos con nuestras aficionados. Creo que empezaremos la Liga sin aficionados en algunos países, pero nuestra visión es que volveremos en varios meses".

Panathinaikos

"No recuerdo palabras del señor Giannakopoulos. Expresó preocupación por el impacto económico, como todos. Las consecuencias económicas son otras. Tendremos tiempo de discutir el impacto económico e intentar disminuirlo".

Final Four en Colonia

"Es muy pronto para dar una respuesta. Tuvimos una muy buena conversación cuando hablábamos de la suspensión. Queremos organizar una Final Four allí, si es posible la próxima temporada. Intentaremos que sea posible, pero no sabemos si será posible".

Ampliación de la Euroliga

"Trabajamos para saber el impacto económico, no podemos negar que será significativo. Sponsors locales, ticketing, habrá que renegociar acuerdos para minimizar el impacto. Hay un grupo de equipos trabajando juntos con estrategias para superarlo. No ha sido normal, estamos en problemas todos. Hemos aprendido de esta crisis que va a ser difícil combinar las competiciones nacionales y la Euroliga, la distancia está creciendo, en Israel obligaban a jugar si la Euroliga hubiera vuelto en la misma fecha la Liga. Es momento de valorar si seguir con nuestro proyecto. Es necesario avanzar con nuestro proyecto de Euroliga, de buscar grandes mercados, tenemos que mirar a ello si queremos salir más fuertes. Vamos a trabajar en ello. No consideramos aumentar más de 18 en este momento, no tuvimos esa discusión. La temporada fue cancelada y debemos considerar que nada ocurrió y debemos recomenzar. Mirando al futuro, tendremos una expansión, pero tendremos que trabajar más en ello, ver cómo es compatible con las ligas domésticas. Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña son mercados estratégicos para crecer".

Coronavirus

"Tenemos que estar preparados para una segunda ola. Los pabellones deberán tener unos standars si esto ocurre, tenemos que estar preparados. Estamos en contacto con pabellones y clubes para que tengan esos protocolos para trabajar en ellos. La mayoría de los pabellones no son propiedad, son compartidos. La siguiente temporada tenemos que comprender que cada país tendrá sus propios protocolos, su situación dependiendo del coronavirus. Algunos estarán libres, igual otros lo sufrirán más y tardarán en volver a la normalidad. Si ocurre, intentaremos cambiar fechas, posponer partidos... No será fácil, si tenemos estos problemas intentaremos manejarlo cambiando. No podemos hacer más. En el calendario tendremos que lidiar con el impacto del coronavirus. Intentaremos ajustar en las dos próximas semanas".

Fair play

"Tendremos una nueva situación, es tiempo de retos en los próximos años. El fair play tiene que adaptarse a la nueva realidad. Nuestra preocupación es que los clubes sean sostenibles, que se pueda resistir el impacto de los salarios de los jugadores. Trabajaremos en ello con los clubes. Tendremos conversaciones con los jugadores y las decisiones serán consecuencia de estos acuerdos. Intentaremos proteger a los clubes para que tengan buena salud".

Más clubes en ligas nacionales, como la ACB

"No hay una uniformidad en Europa, cada liga toma una decisión. Nos preocupa, pero no podemos interferir en sus decisiones. Incrementar partidos en ligas domésticas en un calendario tan complicado no va a ayudar. Tenemos que ver formatos que se aprueben, no siempre debe significar más equipos más partidos. Incrementar partidos y equipos hará más incompatible competir en la Euroliga y las competiciones nacionales. Será muy difícil para nuestros equipos seguir compitiendo en sus ligas, espero que ellas encuentren una solución. Nosotros hemos sido consecuentes para evitar problemas, pero no queremos interferir".

Relaciones con la FIBA

"No podemos estar de acuerdo con el concepto de que haya cuatro competiciones (Euroliga, Eurocup, Champions League y FIBA Europe Cup). Algunas veces, de los problemas pueden surgir oportunidades. Este es un escenario así, empezamos algunas conversaciones antes del coronavirus, la atmósfera en la FIBA es diferente. Necesitaremos retomar conversaciones, no significa que tendremos menos competiciones, todos tenemos que hacer un esfuerzo para entender y adaptar la nueva situación. Estamos totalmente abiertos".

Mantener el talento

"No me preocupa que se pueda ir talento. Era la mejor temporada de la historia y estoy seguro de que la siguiente será mejor aún. Veo el compromiso de jugadores y clubes. Quieren ser parte de ello. Incluso mejorarán".

Calendario de fichajes y NBA

"Cuando la NBA haga su calendario la próxima temporada es evidente que tendrá un impacto a nivel global. Tenemos que respetar la integridad de la competición, tendremos un deadline para fichajes, sea donde sea, será discutido en las siguientes semanas, realistamente, este mercado por diferentes razones será muy distinto. Somos optimistas y positivas, Euroliga y Eurocup tendrán fichajes que aumentarán el nivel", dijo Ed Scott, adjunto de Bertomeu en la dirección.