La Euroliga y la Eurocup modifican el reglamento y se jugarán los partidos cancelados por el Covid-19

La Junta Ejecutiva de Accionistas de ECA confirmó la modificación del Reglamento Especial que fue aprobado originalmente por los clubes en septiembre de 2020, según lo propuesto por Euroleague Basketball. La modificación pasa a ser de aplicación inmediata tanto para la Turkish Airlines EuroLeague como para la 7DAYS EuroCup, afirmando su efecto retroactivo sobre los siete partidos que se han visto afectados hasta el momento por casos positivos de COVID-19. El Unicaja, hasta ahora, no se ha visto afectado en competición europea.

Las regulaciones modificadas, en esencia, especifican las consecuencias de que los equipos no puedan jugar debido a las restricciones de viaje impuestas por un gobierno local. En los casos en los que un equipo no tenga ocho jugadores que estén en condiciones de jugar debido a COVID-19, o el equipo debe ponerse en cuarentena debido a pruebas positivas de COVID-19, el partido se puede reprogramar hasta tres veces, si hay fechas disponibles. En caso de que no haya disponibilidad de fechas o se alcance el número máximo de reprogramaciones, el club que causó la reprogramación original perderá el encuentro.

No se reprogramarán partidos para jugar después de las siguientes fechas: temporada regular de la EuroCup (22 de diciembre de 2020), EuroCup Top 16 (23 de febrero de 2021), temporada regular de la Euroliga (13 de abril de 2021) y Play off de la Euroliga (5 de mayo de 2021). Las Regulaciones Especiales modificadas tendrán efecto retroactivo sobre cualquier decisión ya aplicada con respecto a la temporada 2020-21, permitiendo que los encuentros cancelados sean reprogramados por el CEO de Euroleague Basketball. Los juegos afectados hasta la fecha por estas modificaciones eran LDLC ASVEL Villeurbanne - Panathinaikos OPAP Atenas, LDLC ASVEL Villeurbanne - Crvena Zvezda mts Belgrade, TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zenit St. Petersburg y Valencia Basket - Zenit San Petersburgo en Euroliga. En Eurocup, Cedevita Olimpija Ljubljana - Frutti Extra Bursaspor, Umana Reyer Venecia-JL Bourg y JL Bourg-UNICS Kazan.

Las modificaciones del Reglamento Especial incluyen reflexiones compartidas por la Asociación de Jugadores de la Euroliga y la Junta de Entrenadores de la Euroliga. En la reunión de la directiva, los clubes enfatizaron la necesidad de permanecer flexibles y reaccionar ante cualquier posible situación en el futuro, respetando siempre los principios generales de proteger la salud de las personas, preservar la regularidad de la competición y respetar su integridad y equidad. Las modificaciones actualizadas de las Regulaciones Especiales se incluirán en los Estatutos 2020-21 y se harán públicas en los días siguientes. Los clubes también acordaron reforzar el seguimiento de los Protocolos de Salud y Seguridad y su ejecución por parte de cada equipo junto con otros protocolos relevantes establecidos, con el objetivo de mejorarlos y compartir las mejores prácticas entre los 42 clubes de ambas competiciones.