La Euroliga propone modificar la regla del 20-0 por el Covid-19 también para la Eurocup

Ante el aumento de casos de Covid-19 y cancelaciones de partidos, en principio con derrotas por 20-0 para los clubes que no se pudieran presentar por razones sanitarias en sus partidos y los de la Eurocup, competición que juega el Unicaja, la Euroliga decidió proponer una modificación al artículo 6 del Reglamento Especial que fue aprobado por los clubes en la Junta Ejecutiva de Accionistas de la ECA en septiembre de 2020. El artículo regula las consecuencias de que los equipos no tengan al menos ocho jugadores aptos para jugar en un partido debido al Covid-19. Habrá que ver cuál es la respuesta de los clubes.

La regla establecía que “si uno o más jugadores/cuerpo técnico/seguidores del equipo de un club dan positivo por Covid-19, el encuentro se llevará a cabo según lo programado a menos que las autoridades nacionales o locales de uno o ambos clubes involucrados o del lugar donde el partido se llevará a cabo (en el caso de un país neutral) requiera que un grupo grande de jugadores o todo el equipo entre en cuarentena. Si al menos ocho jugadores en la lista de autorización están en condiciones de jugar, el partido debe celebrarse en la fecha y el lugar programados. El club que no pueda jugar será responsable de la no disputa del partido y el Juez de Disciplina declarará que su equipo pierde por el resultado de cero a veinte (0-20) y, en su caso, la serie de play off. Una reincidencia originada o debida a pruebas positivas en un equipo no supondrá la descalificación de la competición".

"Si las autoridades nacionales o locales de uno o ambos clubes involucrados o del lugar donde se llevará a cabo el partido (en caso de un país neutral) impiden que un equipo participe, a pesar de tener al menos ocho jugadores inscritos, el Juez Disciplinario declarará que este equipo pierde por el resultado de cero a veinte (0-20) y, en su caso, la serie de play off", especificaba.

Razona la Euroliga que, a pesar de que el 90% de los partidos de ambas competiciones se han disputado según lo previsto, dadas las novedades recientes y para proteger a los clubes y la integridad de la competición, propondrá una modificación de este artículo, añadiendo las consecuencias de tal situación con las de los partidos que no se pueden jugar debido a las restricciones de viaje impuestas por las autoridades locales o nacionales.

"Como resultado, los equipos que no puedan contar con al menos ocho jugadores para jugar debido a positivos de Covid-19, verían los partidos suspendidos y reprogramados para una fecha posterior. Las reglas existentes (máximo de tres reprogramaciones para un juego determinado, fechas límite para reprogramar juegos, etc.) reflejarán las que se aplican a las situaciones de restricción de viajes. Si se aprueba, la modificación se aplicará retrospectivamente a aquellos partidos que no se hayan jugado hasta la fecha por este motivo, y facultará al CEO de Euroleague Basketball para reprogramar los seis que no se hayan jugado para una fecha futura", prosigue su carta.

"La Euroliga revisará los protocolos establecidos por los equipos afectados, incluidas las ligas nacionales, las autoridades locales, los protocolos internos de los equipos... Se compartirán las mejores prácticas de otros equipos de la Euroliga y la EuroCup para ayudar a todos los equipos a maximizar su salud y seguridad", concluye la nota.

El CEO de la Euroliga, Jordi Bertomeu, añadía que “en septiembre, todos esperábamos enfrentarnos a numerosas restricciones de viaje esta temporada. Hasta ahora, entre la liga, los clubes y los diferentes gobiernos, hemos podido navegar todos estos problemas con éxito. Mientras tanto, los casos positivos de Covid-19 pueden ser una preocupación transitoria, pero en cualquier caso, sabíamos que esto debería ser revisado durante el transcurso de la temporada y debemos anticiparnos en la medida de lo posible a cada situación potencial. Debemos seguir siendo flexibles y encontrar soluciones, como se acordó con los clubes cuando aprobaron el Reglamento Especial por Covid-19".

Cerraba Bertomeu diciendo que "todos reconocimos que 2020-21 será una temporada especial y extraña en muchos sentidos, y que tendríamos que adaptarnos. Además del cambio de este artículo específico en las Regulaciones Especiales, continuaremos monitorizando los demás mientras actualizamos los Protocolos de Salud y Seguridad para garantizar que protejan colectivamente la salud de todas las personas, la integridad de la competencia y su regularidad ".