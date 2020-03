La Euroliga reaccionó tarde, pero ya cortó la competición, después de varios partidos a puerta cerrada por la crisis del coronavirus. Se fija el 11 de abril como fecha muy temprana para retomar la competición. Es un sábado y se vería entonces cómo se encaja. Ese mismo día está fijado un partido de Liga Endesa en Tenerife ante el Iberostar para el Unicaja.

Pero más allá de esa confluencia y de lo importante ahora mismo, frenar el coronavirus, para lo que el Unicaja también ha tomado precauciones para hacer de cortafuegos, la Euroliga piensa en diversos escenarios para sus dos competiciones. Ed Scott, director de competiciones y mano derecha de Jordi Bertomeu, habló en RAC1 sobre la situación que hay en el baloncesto europeo. La FIBA, por ejemplo, ha decidido suspender todo menos la Basketball Champions League.

"Es una decisión histórica, sin precedente, pero vivimos unos días que en el deporte no se había afrontado nunca. La situación global que nos enfrentamos como sociedad obligaba. De forma diaria, hora a hora, ha evolucionado la situación. La previsión de jugar a puerta cerrada dio un giro definitivo cuando la OMS consideró una pandemia global, las dificultades para viajar de clubes y árbitros eran constantes, la prohibición de gobiernos de abrir pabellones... Era insostenible y se decidió suspender la competición", explicó Scott, que, a expensas de los acontecimientos, asegura que "la intención es retomar la actividad esta temporada. La definición del término pronto no se puede precisar ahora. Somos gestores deportivos, tomamos los consejos en expertos de salud pública. En el momento que sea seguro y oportuno, podremos retomar las competiciones, Euroliga y Eurocup, esta temporada".

"Obviamente, en la situación actual, cada equipo sigue unos protocolos definidos. Cuando el Real Madrid confirmó públicamente que se había confirmado el positivo, todos los clubes empezaron a seguir el protocolo. Se prevé que en los próximos días y semanas tengamos más positivos en árbitros, empleados del club, de la competición, staff... Estamos en una fase de crecimiento. No sorprendería que salieran más casos en los próximos días", decía Scott sobre el caso de Thompkins y el Madrid.

"Ahora mismo no sabemos, depende completamente de cuándo podemos volver", explicaba Scott sobre los distintos escenarios según cómo se pueda resolver la crisis: "Un ejemplo, si se pudiera volver en una semana, habría una disponibilidad, en un mes sería bastante distinto. Y si fuera en dos meses sería completamente diferente. Se están trabajando en diferentes necesarios, sería imprudente asegurar algo. Ahora mismo trabajamos es una Final Four de la Euroliga, por el tamaño y complejidad importante. en el último fin de semana de mayo en Colonia, es la única que trabajemos. Conforme pasen las semanas y no se juegue, habría que valorar otras alternativas de calendario. A final de marzo se han establecido las medidas de los , valoraremos la sitaución, de las competiciones final.

"No es un supuesto", respondía Scott sobre la posibilidad de cancelar la competición: "Por el interés de aficionado, prensa, patrocinadores y clubes, la intención y voluntad es retomar la competición y acabar la temporada. La intención actual de los clubes dentro de la Euroliga y Eurocup es acabar la temporada y celebrar el campeón de las competiciones".

Sobre el perjuicio económico que causa este parón, Scott dice que "no tiene respuesta a día de hoy cuánto supone. Se ha jugado a puerta cerrada y se han tenido que reducir ingresos taquilla y los extra de cada partido. Los clubes ya han visto cómo su actividad merma. La cifra concreta dependerá de los días de inactividad. En una situación de salud pública global, los números son secundarios. Obviamente es un tema en que todos los actores y partes también han de concienciarse".