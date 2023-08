Europeo sub 16: Horario y dónde ver en TV el España-Finlandia

Si el sábado fue una victoria brillante anotando 116 puntos, España ha ganado también a una Alemania muy sólida llegando sólo a 66. Dos partidos diferentes y dos victorias en la primera fase que le aseguran la primera plaza de grupo. Se sabía que Alemania venía como uno de los aspirantes a medalla, y ha sido un rival durísmo para los de Xavi Albert. Un equipo con un gran poderío físico (donde destaca el jugador del Real Madrid Declan Duru) y muy ordenado tácticamente y que se colocó 10-18 a los 7 minutos de juego.España tuvo que reordenarse y luchar cada rebote para evitar segundas oportunidades. García-Plata no estaba acertado en el lanzamiento exterior, y eran Alberto Blanco y Gildas Giménez los que sostenían al equipo en ataque. En defensa todos aportaban. Tras el paso por los vestuarios, España controló mejor el ataque alemán y consiguió la máxima (51-43) justo antes de un parcial de 0-8 que volvía a igualar el marcador. Una canasta de Ian Platteew y otra de Guillermo del Pino en los últimos minutos fueron fundamentales, aunque Alemania tuvo posesión para llevar el balón a la prórroga. El triple no entró y del Pino sentenció desde el tiro libre. En cuanto a los cajistas, Guillermo del Pino estuvo algo errático con los tiros libres: 9 puntos con 3/12 en tiros de campo; Rubén Salazar no anotóCon esta victoria, España se asegura la primera plaza de grupo a falta del partido ante Finlandia, que ha sido derrotada en los dos encuentros. El cruce de octavos del miércoles será ante el cuarto del Grupo D.

Fecha y Horario

El España-Finlandia del Europeo sub 16 se jugará este lunes, 7 de agosto, a las 18:30 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en el canal de Youtube de FIBA, pinche aquí.