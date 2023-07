Europeo sub 18: España se mete en cuartos con destellos de Saint-Supéry y Rubén Vicente

España pasó el primer cara o cruz con nota en el Europeo sub 18. Lejos de la brillantez, con una versión terrenal fue suficiente para adentrarse en los cuartos de final en Nis (Serbia). A raíz de un gran primer cuarto (30-15), que fue definitivo para ganar a la República Checa, siempre a remolque (77-62) en un marcador que fue continuamente abultado y rondando la veintena de puntos de diferencia. Turquía espera en cuartos de final, paso previo a la pelea por las medallas, donde España debería comparecer si no ocurre nada anómalo; de momento inaccesible y completando un campeonato muy serio desde el primer día, sin grietas, no quita que aún exista un margen de mejora enorme en los próximos días.

Se pudo esquivar ese virus que puso en jaque a este Europeo, sí causó estragos en la selección española, pero no impidió que pudiese desarrollarse la jornada con normalidad; desventaja evidente y que podía aumentar el riesgo de accidente, día trampa por lo tanto solventado para un equipo que sí tuvo momentos de enredo, lógico a partir del descanso (51-38) en una segunda parte donde España solo pudo anotar 26 puntos. Aday Mara acabó con 11 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración en solo 14 minutos, poca carga por lo tanto para el gigante maño; más lúcido que un Lucas Langarita con 9 tantos y 4/12 en tiros. Esos nombres estelares, entre otros, que deben llevar a España al oro, medalla que cada día que pasa se olisquea, pero que hay que dar forma hasta el domingo.

Sí tuvieron un buen día los jugadores cajistas. Excelente labor de Rubén Vicente, autor de 11 puntos y 12 de valoración; muy serio el mallorquín y haciéndose un sitio en una rotación estelar. Bien seleccionados los tiros (3/4 en triples) y produciendo cada vez que pasaba la pelota por sus manos. Mario Saint-Supery firmó 9 puntos, 5 asistencias y 15 de valoración a una velocidad superior, aunque aún no ha tenido en ese Europeo ese día de acaparar todo el foco. Llegará. Por su parte, 6 puntos para Álvaro Folgueiras y aprovechando su tiempo en pista. Un trío que da destellos y poco a poco aumentando las prestaciones, al compás de una selección estructurada para campeonar y mantener una dinámica inmejorable en el transcurso del verano. Y donde los malagueños destacan.