Euroliga y FIBA unen lazos tras años de tensiones

El espacio entre FIBA y Euroliga se acorta, distancias que han acrecentado la tensión en el baloncesto europeo en los últimos años. Ambas organizaciones anunciaron este lunes un acuerdo necesario: el calendario de las competiciones de clubes (Euroliga, Eurocup, BCL y FIBA Europe Cup) no se solapará con el de selecciones, con un trasfondo en el problema permanente en las Ventanas FIBA, donde las competiciones de Euroliga no se interrumpían mientras se medían las selecciones. La llegada de Jorge Garbajosa a la presidencia de FIBA Europa presagiaba esa línea, también ayuda que Dejan Bodiroga sea ahora el mandamás de Euroliga, dos figuras que conocen a la perfección los puntos a mejorar.

Dantesco que España compareciese en una Ventana FIBA, solo una habrá la próxima temporada, también como novedad, mientras Real Madrid o Barça compiten en Euroliga, con la consecuencia que supone el no poder convocar a jugadores de estos equipos, problema generalizado y que no solo afecta a nuestro país. Es una buena noticia porque cambia una tendencia, enrocado hasta ahora cualquier tipo de avance, ahora este acuerdo debería suponer un punto de partida esperanzador. "La FIBA y la Euroliga de Baloncesto han acordado evitar cualquier superposición de calendario de las competiciones de equipos nacionales y clubes en la temporada 2023-24. También han confirmado que seguirán discutiendo durante los próximos doce meses para llegar a soluciones mutuamente aceptables por el bien del baloncesto en Europa y en todo el mundo", esa última frase del comunicado es la más importante.

En febrero, la única ventana en la 23/24, al eliminarse la de noviembre, no habrá problema para que puedan ser llamados jugadores de Euroliga, en definitiva beneficioso para todos los actores. Conversaciones que han ido madurándose durante meses, ya Garbajosa dio alguna pista cuando llegó a FIBA, antes de lo esperado ha visto la luz. Al Unicaja no le influye a corto plazo, sí en el caso de un nuevo modelo que se pretende, esa fusión BCL y Eurocup, antes utópica pero que va moldeándose, no debería tardar. Es una jornada histórica para el baloncesto europeo.

FIBA and Euroleague Basketball have agreed to avoid any calendar overlapping of national teams' and clubs' competitions in the 2023-24 season. https://t.co/XQAugKGCz9