La FIBA falla a favor del Unicaja en el caso Yannick Nzosa

Yannick Nzosa, que llegó a Málaga el verano pasado, es un jugador de República Democrática del Congo, con tan solo 16 años, pero una gran proyección de futuro. El pívot de 2,08 metros estuvo algo más de dos años en la estructura del Stella Azurra y decidió venir al Unicaja, cuando con motivo de la celebración en Málaga de un torneo de su selección nacional con España, Filipinas y Costa de Marfil, visitó las instalaciones del club y mostró su intención de continuar con su formación académica y deportiva en la ciudad al entender que representaba la mejor opción para su desarrollo. Manolo Rubia director deportivo, entró en contacto con Joe Lolonga, directivo de la Federación, en ese torneo de la selección y se encontró un acuerdo rápido. Hubo algún momento tenso con la reclamación del equipo italiano, consciente del potencial del jugador, pero la voluntad su voluntad y la de sus mentores se acabó imponiendo para venir a Málaga e iniciar una nueva etapa en su formación con el respaldo del Unicaja.

El jugador africano ha estado viviendo en la residencia de la Diputación hasta que se cerró por la crisis del coronavirus, ahora permanece bajo la custodia del club. Ha mostrado un gran nivel de integración y una gran aplicación en los estudios en sus primeros meses en Málaga pese a que no podía jugar con sus compañeros en partido oficial.

En una nota, el Unicaja especificaba que "el club en todo momento ha seguido los pasos establecidos por la normativa, y siempre respetando la voluntad del jugador y su familia, intentó primero el acuerdo amistoso con el club de origen, pero finalmente la falta de entendimiento se ha resuelto por resolución de la FIBA que ha dado la razón al Unicaja en los argumentos expuestos, poniendo en valor la estructura que el jugador tiene a su disposición como miembro de nuestro club", decía la entidad.

El jugador ha estado entrenando con el equipo junior Unicaja durante toda la temporada, aunque al no tener transfer de su club de origen, no ha podido jugar ningún partido oficial de competición. Sí pudo disputar con el conjunto dirigido por Antonio Herrera algún torneo amistoso y el Adidas Next Generation, organizado por Euroliga en Valencia donde tuvo notables actuaciones, siendo elegido en el quinteto ideal del torneo, en el que el Unicaja fue finalista. También ganó en un torneo en Linares, siendo muy dominante. No es, no obstante, un jugador sólo físico. Tiene talento técnico, aunque defensivamente sea ahora mismo donde es más determinante.

Sus cualidades le han llevado a entrenar en varias ocasiones con el primer equipo del Unicaja a las órdenes de Luis Casimiro, donde causó una muy grata sensación a técnicos y compañeros, y está señalado en webs especializadas como uno de los mejores proyectos de su edad, de jugadores nacidos en 2003, con proyección NBA. Ahora, Yannick Nzosa podrá demostrar su valía como jugador y confirmar esas expectativas en la disciplina del club malagueño, en cuando las competiciones se reanuden. Es una de las razones su fichaje por la que la entidad se planteaba, antes de la crisis del coronavirus, sacar un equipo en LEB Plata vinculado la próxima temporada.