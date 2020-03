El caso Nzosa, "en vía de resolución"

El Unicaja realizó una apuesta este verano por Yannick Nzosa, un prometedor pívot congoleño al que se echó el lazo cuando estuvo este verano en Málaga ya concentrado con la selección absoluta de su país a sus 15 años. Con sus 2.08 metros y unas cualidades atléticas y técnicas bastante buenas, es uno de los mejores proyectos de su edad (nacidos en 2003) fuera de Estados Unidos, según las webs especializadas en el draft y el talento joven.

Sucede que hay un conflicto pendiente con el Stella Azzurra, club en el que Nzosa estuvo los dos años anteriores, no cedió el tránsfer porque entendía que mantenía un vínculo con el jugador. Han transcurrido ya dos tercios de la temporada y sólo se ha podido ver a Nzosa jugar en torneos no oficiales, como en Linares o en el Adidas Next Generation de Valencia, en el mostró su calidad siendo elegido en el mejor quinteto del torneo.

Se aguarda el visto bueno de la FIBA, adonde ha llegado el caso por las discrepancias entre el Unicaja y el Stella Azzura. Está asumido que habrá que pagar una cantidad por el jugador congoleño. Sobre el asunto era preguntado en Zona Verde Eduardo García. "Espero que vamos a verlo muy pronto. Toda su ficha y contrato los tiene hecho con nosotros, están en orden. Estamos en un pequeño contencioso que está en vías de resolución", decía el presidente cajista. Estar en el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de España en los próximos meses es el objetivo.

Nzosa ya se entrenó la semana pasada con el primer equipo en alguna sesión a las órdenes de Casimiro. Su proyección es muy grande y entronca con la idea de sacar la próxima temporada un equipo en LEB Plata, que se va masticando en el club porque se ve talento y en la que sería un jugador importante.