Los posibles rivales del Unicaja en la fase previa de la BCL

La FIBA confirmó esta jueves, tras la celebración del board, lo que ya había comunicado de manera privada. El Unicaja jugará la fase previa de la Basketball Champions League 2022/23. No deja de ser un engorro que obliga a acelerar la pretemporada, pero un mal menor después del nefasto desempeño de la temporada anterior. La FIBA le dio un comodín al equipo malagueño después de la apuesta decidida de la pasada temporada con el cambio desde la Euroliga. En algún momento se pensó que el acceso podía ser directo, pero la inscripción del Breogán lo dificultaba por el lema de premiar resultados deportivos.

La campaña arrancará el 21 de septiembre con una fase clasificatoria en la que 24 equipos (Unicaja y Breogan entre ellos) pugnarán por unirse a los otros 28 en la Liga Regular. Estos son los equipos que pueden medirse al Unicaja en ese fin de semana que el club pretenda que sea en el Carpena, aunque hay que desbloquear el uso del Palacio, comprometido en conciertos de Izal y Malú 23 y 24 de septiembre. Bakken Bears (Dinamarca), Brose Bamberg (Alemania), Budivelnyk (Ucrania), CSO Voluntari (Rumanía), FMP Meridian (Serbia), Fribourg Olympic (Suiza), Golden Eagle Ylli (Kosovo), Heroes Den Bosch (Países Bajos), el húngaro subcampeón (Egis Kormend o Falco Szombathely), Karhu Kauhajoki (Finlandia), Keravnos (Chipre), Leicester Riders (Gran Bretaña), NINERS Chemnitz (Alemania), Norrkoping Dolphins (Suecia), Opava (República Checa), Parnu Sadam (Estonia) , Patrioti Levice (Eslovaquia), Rio Breogan (España), Siauliai (Lituania), SIG Strasbourg (Francia), SL Benfica (Portugal), Swans Gmunden (Austria), Tofas Bursa (Turquía) y Unicaja (España) son los 24 equipos que lucharán por seis plazas. Serán divididos en cuatro grupos de seis. Con una eliminatoria previa, unas semifinales y una final, de modo que en cada una de las cuatro sedes saldrá un campeón que irá a la fase de grupos. En breve se conocerá cómo van los bombos para el sorteo. El Unicaja es cuartofinalista actual de la competición y, en principio, comienza en semifinales, deberá ganar dos partidos para acceder. Tofas Bursa, los dos alemanes (Bamberg y Chemnitz), Strasbourg y el propio Breogán parecen los más peligrosos sobre el papel, a expensas de cómo es la citada distribución de bombos.

