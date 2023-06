Fichajes ACB: Jogela, Rudan, Rabaseda, Hollatz...

Varios movimientos de mercado en la Liga Endesa. Fichajes, renovaciones y marchas en distintos equipos de la competición. El lituano Matas Jogela es el primer fichaje del Río Breogán para la temporada 2023/24 en la Liga Endesa. El club lucense confirmó este martes la contratación del alero de 24 años y 2,01 metros que procede del Neptunas Klaipeda. Su carrera comenzó en equipos como Lietuvos Rytas y Zalgiris Kaunas y en 2019 se incorporó al Neptunas. En ese equipo promedió 13,2 puntos, 5 rebotes y 2,2 asistencias por partido en la competición lituana.

El Breogán le considera un "alero de buen físico y con talento, capacitado para ocupar varias posiciones exteriores y anotar tanto de larga distancia como en penetraciones". Además, destaca "su capacidad para contribuir en el rebote" y recuerda que acaba de recibir el galardón que le reconoce como el jugador con mejor progresión en la liga de su país.

A través de su agente, Misko Raznatovic, también se confirmó la llegada a la ciudad gallega de Matej Rudan, que llega cedido del Bayern Múnich. Mide 2.08 metros, tiene 22 años y es un alero de alta proyección.

Matej Rudan is the new player of Acb team, Breogan Lugo!# BeoBasket