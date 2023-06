Boni Ndong, otro ex Unicaja campeón de la NBA con Denver Nuggests

Boni Ndong dejó en el verano de 2020 el Unicaja tras varios años como ayudante, con Joan Plaza y Luis Casimiro. Primero especializado en el trabajo de pívots, después de manera más integral como parte del staff. La llamada de Arturas Karnisovas, general manager de los Denver Nuggets, le llevó a aceptar una aventura que tenía en mente y que ya realizó como jugador en su día, antes de aterrizar en el Unicaja para jugar dos años y medio en el club malagueño.

Ndong vive una experiencia enorme estos días porque forma parte del equipo campeón de la NBA, que lucirá su flamante anillo después de tumbar a Miami Heat en la final (4-1). El pívot senegalés ha cumplido su tercera temporada en la franquicia de Colorado, donde ha compatibilizado su puesto en el staff, trabajando con hombres grandes, con la dirección de la selección nacional de Senegal. Antes lo consiguió Sergio Scariolo con los Raptors, precisamente quien fue su entrenador en su primer tramo en Málaga.

Convive, pues, con el que se considera el mejor jugador del mundo en la actualidad, Nikola Jokic, al que se refería en una entrevista reciente en Marca: "Él es tal y como aparenta, que no parecen importarle las cosas. Vive las cosas con mucha humildad. Es un ganador, pero nunca lo enseña. Él lo entiende todo. Cuando el equipo lo necesita es más agresivo para anotar como en el pasado partido. Jokic no es el problema, el problema es Jamal [Murray], Mike [Porter Jr.]... Pero él siempre va a responder porque es un jugador excepcional. He ido a cenar con él varias veces. Le gusta mucho la carne. En Washington fuimos a cenar y pedimos un chuletón [risas]. Pero es muy abierto con la comida. Le gusta el pescado, me habla de una sopa serbia "que es la mejor sopa de pescado". Tenía que ir a Belgrado el pasado verano, pero no pude ir. Aun así, seguramente lo que más le guste sea el chuletón".