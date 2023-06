Fichajes ACB: Joe Thomasson, Dylan Ennis, Nikola Mirotic, Salva Camps, Mumbrú, Álex Reyes, Mark Sisko...

Terremotos y muchos movimientos en la Liga Endesa y en el baloncesto europeo en el mercado de fichajes. Uno de los más sonados es que el Covirán Granada y el escolta estadounidense Joe Thomasson han llegado a un acuerdo para la renovación por una campaña más del jugador, que fue una pieza fundamental en la recta final de la temporada que acaba de finalizar para que los andaluces lograran la permanencia en la Liga Endesa. La renovación de Thomasson, de 29 años, supone un salto cualitativo en el plantel granadino que dirige Pablo Pin para su segunda campaña consecutiva en la máxima competición nacional.

Thomasson llegó al Coviran Granada durante el pasado mayo para disputar los últimos cuatro partidos de la temporada, en los que los granadinos lograron la permanencia con tres victorias y un papel determinante en éstas del jugador. Especialmente llamativa fue su actuación en el partido clave ante el Betis en Sevilla, en el que una derrota hubiera supuesto el descenso del equipo granadino, al irse hasta los 28 puntos con unos grandes porcentajes. En el mes de competición que el estadounidense vistió de rojinegro promedió 15 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 11 de valoración.

Con la continuidad de Joe Thomasson, Pablo Pin cuenta ya con cuatro jugadores para la próxima temporada al mantenerse con contrato el base Lluis Costa y el alero Pere Tomás y haber renovado también el pívot brasileño Cristiano Felicio. Pin indicó, en declaraciones remitidas por el club a los medios, que la renovación de Thomasson supone “una alegría para todos. Es un jugador que ha estado poco tiempo aquí, pero que ha mostrado de sobra su compromiso con el equipo y con el proyecto. Él nos ha transmitido lo feliz que estuvo en Granada. Eso y el gran trabajo del club nos ha permitido su renovación", añadió el entrenador del Covirán Granada, que tiene claro que Thomasson ofrecerá "competitividad, esa energía en el día a día y esa calidad en el juego con el balón en las manos. Estamos muy felices por volver a contar con Joe y con muchas ganas de volver a verlo y de luchar juntos por nuestros objetivos”, destacó Pin.

Mirotic, salida irreversible de Barcelona

El ala-pívot Nikola Mirotic cumplió el deseo de despedirse del Barça por la puerta grande tras ganar este martes el título de la Liga Endesa en el WiZink Center frente al Real Madrid (82-93), un último éxito que no alterará su salida del club catalán este verano. "No ha cambiado nada. Este ha sido mi último partido, la gente y el club lo saben. Ha tomado la decisión así y no vamos a volver sobre eso. No ha sido nada fácil todo esto. Pero cuando uno gana y sabe que se va a ir por la puerta grande, es lo más que se puede pedir", aseguró el hispano-montenegrino tras el partido.

Fue el propio Mirotic quien confirmó en una entrevista a 'Mundo Deportivo' el pasado 15 de junio, la víspera del primer duelo de la final de la Liga Endesa, que el Barça le había comunicado que no contaba con él para la próxima temporada pese a restarle dos años más de contrato. Una decisión económica, como remarcó la pasada madrugada el presidente del Barcelona, Joan Laporta, que en declaraciones a 'Catalunya Radio' destacó la calidad humana y deportiva de Mirotic: "Niko es un tío fantástico, no lo descubriré yo. Nos ha dado muchos éxitos y, además, es una persona extraordinaria. Estamos en la situación que estamos. Hemos presentado un plan de viabilidad a la Liga. Para poder inscribir jugadores debemos cumplir con este plan. La Liga nos exige una reducción determinada, no exagerada, en las secciones. Tal como ha ido y lo que queremos que pase lo explicará Juan Carlos Navarro a partir del miércoles", admitió el máximo responsable de la entidad.

Desde la sección de baloncesto, Juan Carlos Navarro reafirmó el mensaje en una entrevista a 'RAC1': "No hay vuelta atrás con Mirotic. Es una decisión que está tomada ya hace tiempo. Es una decisión tomada por el club, y tiraremos por otro camino. Estamos tranquilos". Todas las partes están de acuerdo en el desenlace, la rescisión contractual del ala-pívot, pero el club y el jugador discrepan públicamente respecto a la negociación de una rebaja salarial.

Mirotic niega que el Barça haya planteado esta opción, dejando entrever su predisposición a reducirse el sueldo para continuar, mientras que la entidad barcelonista asegura que planteó esta vía reiteradamente y siempre encontró un no por respuesta. "Rotundamente sí. Hablamos muchas veces con su agente. Me sorprendió lo que dijo en la entrevista porque eran declaraciones muy duras", respondió Navarro al ser preguntado al respecto.

Dylan Ennis, a Murcia

Dylan Ennis, escolta canadiense de 31 años que ocupa plaza de jugador comunitario por tener pasaporte serbio, vuelve a España procedente del Galatasaray Nef turco para jugar en el UCAM Murcia de baloncesto la próxima temporada. Así lo notificó la entidad, que se hace con los servicios de este exterior para afrontar las ligas Endesa y Europea de Campeones con el equipo entrenado por Sito Alonso.

Nacido en Toronto en 1991, mide 1,88 metros de estatura y viene de promediar 16,5 puntos, 4,7 rebotes y 16,6 de valoración por partido en la Liga de Turquía y previamente fue capaz de demostrar su potencial en la Endesa con el Zaragoza, el MoraBanc Andorra y el Gran Canaria, con los que acumuló 130 encuentros en la ACB. Además, pasó por Serbia, donde jugó con el Mega Bemax y el Estrella Roja, de Belgrado, y por la liga francesa, donde militó en el Mónaco.

Se integra en una plantilla en la que por ahora se concretaron las renovaciones del escolta estadounidense con pasaporte georgiano Thad McFadden, el ala pívot montenegrino Nemanja Radovic y el pívot congoleño Jordan Sakho, así como la de Alonso.

Salva Camps por Aíto en Girona

El badalonés Salva Camps (1979), que en las tres últimas temporadas ha sido uno de los asistentes de Pedro Martínez en el Baxi Manresa, será el nuevo entrenador del Bàsquet Manresa, en sustitución de Aito García Reneses, según anunció el club gerundense. Camps cuenta con experiencia como asistente en la Liga ACB, aunque nunca como primer entrenador. De 2015 a 2017, fue técnico ayudante en el Joventut de Badalona y de la temporada 2017 a la 2019 pasó a desempeñar la misma tarea en el CB Gran Canaria, dirigiendo también su filial en 2019.

Desde la 2020-21 ha estado formando parte del equipo técnico del Baxi Manresa. Camps inició su trayectoria en los banquillos en 2012 con el Moycullen Basketball Club irlandés. "Puedo aportar una alta exigencia en el trabajo diario para la mejora del jugador y del colectivo. Vengo a sumar esfuerzos, trabajo e ilusiones y a crecer de la mano", dijo en unas declaraciones ofrecidas por el club gerundense. Camps recuerda que el Bàsquet Girona es "un club joven" y por lo tanto "en continuo crecimiento, no sólo a nivel de resultados, sino también a escala de estructura de club".

"Hace muchas cosas de forma innovadora desde unas bases sólidas y una filosofía clara de club", explicó el ya nuevo entrenador del Girona. Su formación como técnico también ha estado marcada por su paso por las categorías inferiores de la Federación Española de Baloncesto. Actualmente, se encuentra dentro del grupo de trabajo de la prelista de la selección absoluta, en plena preparación para el Mundial, que se disputará del 25 de agosto al 10 de septiembre. Como jugador también tuvo un papel destacado, disputando cuatro campañas en la ACB. Formó parte de Cantabria, Gran Canaria y Menorca.

Alex Reyes continúa en Bilbao

El Surne Bilbao Basket ratificó la continuidad en la plantilla del alero Alex Reyes, que cumplirá su cuarta temporada en Miribilla y se convierte en el quinto jugador confirmado para el próximo curso en la plantilla que volverá a dirigir Jaume Ponsarnau. Antes que Reyes, que el año pasado había firmado un contrato con el Bilbao Basket hasta 2024, el club vasco había anunciado la continuidad de Tomeu Rigo, del también escolta Adam Smith, del alero Xavi Rabaseda y del ala-pívot sueco Denzel Andersson.

En su primera temporada en Bilbao, la 2020-2021, el extremeño aportó 3,8 puntos y 1,7 rebotes, en la 2021-2022 sus números mejoraron hasta los 5,2 puntos y 2,2 rebotes y el curso 2022/2023 "ha sido el de su consolidación" en la Liga Endesa, destaca desde el club, firmando 7,4 puntos y 3,1 rebotes. Además, el pasado mes de febrero Reyes debutó como internacional absoluto en un partido frente a Italia disputado en Cáceres, ciudad en la que nació hace 29 años.

Mumbrú sigue en Valencia

El Valencia Basket confirmó este miércoles en la presentación de Luis Arbalejo como nuevo director deportivo del club que el técnico Álex Mumbrú seguirá al frente de la plantilla la próxima campaña, según han decidido él y el director general Enric Carbonell. “El entrenador va a ser Álex Mumbrú, tanto Enric como yo siempre lo hemos tenido claro. Álex va a ser el entrenador del año que viene”, señaló Arbalejo.

Para explicar la continuidad de Mumbrú Carbonell analizó la temporada del equipo y señaló que la actuación en la Euroliga fue “muy digna” hasta el último mes en el que admitió que fue mala y que el balance en la ACB no fue positivo pero que en parte está explicado por haberla compaginado “por la realidad de la Euroliga más competitiva y dura de la historia, según dicen la mayoría de entrenadores”.

“Eso nos ha condicionado mucho, como a otros equipos, pero yo tengo la ventaja de que estoy dentro y veo el día a día. Veo cómo trabaja la gente y ese es uno de los motivos principales por los que Álex debe continuar”, explicó. Además, recordó que cuando presentaron a Mumbrú el pasado verano con un contrato de tres años (con cláusulas de salida) fue muy bien acogido el hecho de darle continuidad a un proyecto y que de esta forma son coherentes con esta decisión.

El director general del Valencia asumió que si el análisis de la temporada pasada en cuanto a resultados admite un enfoque cualitativo o cuantitativo, han sido incapaces de cumplir el objetivo de aumentar la asistencia de espectadores y de que los aficionados estuvieran satisfechos. “La entrada no ha sido la esperada. El equipo no ha enganchado lo que deseábamos. Estamos mirando en qué hemos fallando y queremos ser muy autocríticos”, apuntó.

Mark Sisko llega al Breogán

El Río Breogán anunció este miércoles el fichaje del base internacional esloveno Zan Mark Sisko, quién jugó las últimas tres temporadas en la Euroliga con el Bayern alemán. Sisko inició su carrera en su país con el Union Olimpija Ljubljana y el LTF Castings Skofja Loka. Antes de firmar por el Bayer en el verano de 2019, el base pasó por el Cibona de Zagreb croata, el Irilija Ljubljana y el SIXT Primorska Koper, con el que ganó la Liga y Copa en Eslovenia en el curso 2018-19. El jugador, de 25 años y 191 centímetros, es la cuarta incorporación del conjunto gallego tras Matas Jogela, Mateg Rudan y el escolta suizo Antonhy Polite.

Iisalo se va del Bonn

El entrenador finlandés Tuomas Iisalo ya no es el entrenador del Telekom Baskets Bonn, equipo campeón de la BCL en Málaga. Iisalo, de 40 años, se marcha tras ganar la Basketball Champions League y llevar a su equipo hasta la final de la easyCredit BBL esta temporada. Entrenador desde la temporada 2021-22, fue nombrado Entrenador del Año en la división de primera división de Alemania.