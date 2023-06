Ibon Navarro y el plan del Unicaja para 2023/24: "Tenemos mucho margen de mejora"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, hizo balance de fin de temporada en los micrófonos de Deportes Cope Málaga. Durante una hora, el entrenador vitoriano diseccionó lo que había pasado durante un año mágico, con la Copa de Badalona como momento cumbre, pero también con más de un 70% de victorias durante el año, cifras que hace años no se imaginaban.

"Mi hijo me lo canta por el teléfono a veces", bromeaba Ibon acerca del cacareado plan que se ha convertido en un himno alternativo, al tiempo que fijaba la mirada más adelante: "Tenemos mucho margen de mejora. Cuando empiezas una temporada, piensas que nos puede ir bien esto, otro o lo otro. El grupo ha confiado tanto en ganar, en hacer las cosas, que cuando las cosas que hacíamos no iban bien estaban deseando volver a lo anterior. Ahora tenemos ser capaces de tener más registros y hacer más cosas. En defensa ser más atrevidos para hacer otras cosas y a veces ser más conservadores y en ataque somos un equipo con una idea muy clara. Me dicen que 'Es que a medio campo'... Es que somos un equipo de campo abierto, está hecho para eso. Si quisiéramos hacer un equipo muy bueno a medio campo seríamos el Tenerife, que no corren. Pero queremos jugar así. Los datos no dicen que somos malos a medio campo, lo que dicen es que somos peores que cuando corremos. No somos ese torbellino que somos cuando corremos. Se trata de hacer crecer la pirámide, la base está muy clara. Hay mucho margen de mejora, pero hay que mantener el hambre y la ambición del grupo. Y no tengo ningún indicio de que no vaya a ser así".

"No podemos pensar en objetivos materiales, tangibles", apunta el entrenador sobre cómo progresar la próxima temporada: "Hay que mantener la identidad, crecer en cosas en que tenemos margen de mejora. Hay que conservar esta sinergia con la afición, esta ósmosis casi, debe ser el objetivo real. Lo facilita mucho ganar, pero también la forma es muy importante. También íbamos a la Copa pensando que podíamos ganar, llevábamos las cuatro camisas y los cuatro calzoncillos. Jugar muy bien, jugar muy bien y jugar muy bien, no había otra fórmula. Contra el Barça en el play off sabíamos que no íbamos a empezar muy bien pero que íbamos a crecer y es lo que iba a pasar hasta que cambian del segundo al tercer partido. Era un Barça distinto, una versión muy mejorada. Y no nos dio"

"Es casi imposible que se dé, es un reto para el entrenador, no puedes repetir lo mismo, no puedo llegar siempre igual, pero mi registro tampoco es ilimitado, tendré que repetirme. La rutina y el aburrimiento son enemigos", señalaba sobre el hecho muy probable de que repitan los mismos jugadores que acabaron la temporada y sobre cómo seguir con la motivación: "Hemos funcionado a nivel humano muy bien porque lo hemos trabajado. Es clave lo que se hace fuera. Hemos concentrado muchas actividades al final. Lo importante en el play off es que el jugador no quiera irse a casa. Hemos hecho menos los que nos hubiera gustado hacer. Cuando lleguen los que faltan del Europeo, después tienes que descansar, tampoco nos podemos quitar entrenamientos, porque hay que construir... Las actividades solemos proponerlas, el sitio donde más vi que se tomara como acto de inauguración de temporada fue en Andorra. Allí el primer día, sin reconocimientos médicos, había una excursión en un monte, a un pico, una paliza de cuatro horas para arriba. Había que ver a Dejan Musli por allí subiendo. Hay un lago con el agua a 10 grados y hay que bañarse y bajar. Una barbacoa después... Aquí cuando fuimos al Caminito del Rey, no estuvimos todos, alguno que es de Málaga quiere ir porque no ha estado... Hay muchos sitios bonitos y hay que verlos. Lo normal es Pabellón-casa, a veces Mijas, Marbella... Al Caminito si no les llevan no van. Creo mucho en estas cosas. Cuando conoces cómo se vive, cómo se come, compartes con el fútbol momentos, con el balonmano femenino... Creas vínculos y creo en ello".

"Todo el mundo habla del plan de Ibon y de cómo montamos Juanma y yo el equipo, pero hay una labor detrás poco comentada y valorada", quiso repartir méritos el entrenador cajista: "El club se ha abierto a la ciudad, la provincia, a un problema muy grave, compartido por todo el baloncesto, que hay, que es la pirámide invertida, con el público de 50 años para arriba como base. Y he visto muchísimos niños en el Carpena. Tiene mucho mérito y creo que el presidente ha sido esencial. Ha habido más transparencia, cercanía, más de todos. Ha ayudado mucho a que las cosas cuando han ido bien se han disfrutado más y cuando han ido no tan bien ha ayudado a relativizar resultados. Es un cambio muy importante. No estaba aquí, pero la gente que sí me dice que ha cambiado todo".

Habló Ibon de otros temas:

Trayecto

"El camino ha sido espectacular. A todos se nos viene a la cabeza las imágenes de Badalona, pero el trabajo del día a día ha sido tan satisfactorio y fácil como eso. Ha sido muy fácil el día a día. El miedo lo tienes siempre cuando hablas de personas que no conoces y cómo se van a adaptar a un medio nuevo para muchos de ellos y cómo van a interaccionar. Hicimos una labor muy exhaustiva de conocimiento de la persona, más allá del jugador. Saber qué tienes que preguntarles e interpretar las respuestas y es muy complicado acertar tanto. Vienen de otros entornos, de otro nivel de protagonismo, en un país nuevo... El hecho de tener jugadores que conocían la Liga y habían estado en el club, Málaga, sumaba cosas".

Discurso tras la Copa

"Sería muy ostentoso pensar que era cosa mía. Tenemos personas externas al cuerpo técnico que nos ayudan, a las que recurrimos. Creo en el psicólogo deportivo, aunque no tenemos. Nos ayudan, consultas y vienen a dar ideas. Nos intentaron ayudar para que no nos pesara la Final Four, pero tampoco se nos permitió desde la organización, había unas normas que cumplir para todos, que no nos favorecieron, para ayudar la presión. Tras la Copa debíamos dejar de vernos un tiempo para que nos calmásemos. Estábamos en una tormenta de emociones brutales. Sacrificar dos o tres partidos para llegar con más ganas nos pesó, se nos juntó con lesiones, pero hay que tomar decisiones. A algunos nos pagan por ello. Siempre ha sido importante que se expliquen por qué se toman las lesiones. 'Seguramente nos vaya a pasar esto, estad tranquilos, estad preparados'. Marcos Cerveró, el preparador físico, ha ido muy adelantado, el trabajo bien hecho, nos ha advertido de lo que nos podía pasar. El problema ha llegado por lo sabíamos, íbamos a medio y largo plazo, Marcos nos advirtió".

Mejor partido

"Partido redondo quizá el del Madrid de Copa del Rey lo dice mucha gente, pero para mí el primero del play off con el Tenerife allí. Cuando perdimos allí en Liga nos fuimos diciendo que no estábamos tan lejos. 'Hemos aprendido cosas hoy', pensamos. No estaba Sima, Augusto tampoco. Con porcentajes malísimos aprendimos cosas que se nos quedaron. En la final no hay mucho tiempo, pero para el play off sacamos cosas que no en la Liga. Fuimos aprendiendo cosas de aquel partido de liga regular. Luego viendo y analizando pensamos qué nos iba a bien y con qué ellos no estaban cómodos. No significa que lo tengas que hacer todo el rato, pero sabemos que funciona".

Kendrick Perry

"Hubo más preguntas antes del Eurobásket que después. Después del Eurobásket no lo hubiéramos podido fichar. No me ha sorprendido porque a nivel de juego sabíamos cómo era, las referencias personales eran exactamente lo que nos hemos encontrado. Carismático, líder, con poder vocal... Era un perfil que necesitábamos. El jugador es americano, pero la persona no. Es el matiz. No es una persona americano, Tyson es americano, aunque lo hayamos hecho medio malaguita. Sabe cómo se hacen las cosas en Europa, lleva aquí casi una década. No es una mentalidad americana de hacer mis números y mis cosas. Se involucra, hace cosas con la gente de la ciudad y el país... Tenía muy claro que era lo que necesitábamos.

Líderes

"El hecho de ser un base hace que el entrenador tenga un vínculo grande, pero no creo que sea diferente a Kendrick con Alberto o Tyson. Un equipo funciona mejor cuando hay más de un líder. Genera menos desgaste porque si le pides siempre al mismo las cosas es más complicado. No sabría decirte quién es el líder. No hay uno. Djedovic es líder en unas cosas, Alberto en otras, Kendrick en otras, Tyson en otras, David en otras... Cada uno tiene una parcela en la que se siente importante. No creo en uno o dos líderes. Hay que saber a quién debes decirle que el equipo no ha entrenado bien, quién debe organizar la cena, quién debe poner la música... Con Lima no estoy descontento como líder musical".

Verano

"El plan no sé dónde va a llegar. Se está poniendo muy peligroso. Que descansen, el año es muy largo. En la teoría no va a ser tan intenso, pero al final siempre pasan cosas en verano. Al crío me lo llevaré por ahí unos días en Eurodisney, no sé si lo aguantaré. Hay que terminar de hacer cosas y aquí no se está tan mal. Cuando has disfrutado no tienes tantas ganas de marcharte".

Vida en Málaga

"Hay momentos en que no sabes qué hacer, me voy a andar desde Los Álamos hasta la Carihuela, dos horas y 10. Antes iba corriendo y lo hacía en la mitad, pero mis rodillas me decían que no iba bien, desde enero ando. Es un paisaje a nivel funcional que necesito aquí en Málaga. Me despeja andar por el paseo antes de cualquier partido. A veces es más difícil preparar partidos más asequibles. Tienes que ir con las cosas claras y veo problemas en todo. Cuando estoy solo es peor todavía, le doy muchas vueltas".

Will Thomas

"No lo sé si seguirá. Sales al mercado y, más allá de temas presupuestarios, te pones a buscar un buen jugador, muy bueno en el caso de Will, algo secundario en los minutos, muy importante en el liderazgo, que te aporta algo muy concreto y escaso, el poste bajo, que a día de hoy no hay mucho. Es una persona distinta a la que estuvo aquí antes. Sigue sin sacarse fotos y firmar autógrafos, pero no tiene nada que ver. Juega 8 minutos, le explicas que va a jugar poco, rinde siempre, no hay excusas de que está frío. Ponte a buscar uno mejor que éste... Es que no existe. ¿Que podemos encontrar un jugador distinto que nos dé otras cosas? ¿El equipo necesita otras cosas? ¿O eso que da Will? No es una pregunta, es una reflexión. Igual la mejora, encajado todo tan bien, pasa por dar continuidad. O por meter a un jugador con más hambre que te dé algo que no da Will.. A mí me gustaría que siguiese, estaría muy contento. Si no sigue, estaría contento también. Si Juanma dice que está bien encarrilado me quedo más tranquilo. El año pasado nos quedamos sin dos jugadores que queríamos y los dos que han venido por ellos han estado increíbles, de verdad".

Darío Brizuela

"Ha sido una cuestión suya, de ver lo exitoso que es el equipo cuando tiene un rol distinto, que no menos importante Es un adulto, es un chico excepcional. Fuera de la pista es muy distinto de cómo se comporta en ella. Es reflexivo, analítico, que le da muchas vueltas... Tiene un rol en el Estudiantes y le va como le va, llega al Unicaja y tiene ese rol parecido y le va como le va... Tiene un rol diferente completamente en la selección y es campeón de Europa. Aquí igual, con muy similar es una gran temporada. Es un jugador perfecto para ese rol, ni mejor ni peor

Alberto Díaz

"Alberto ha sido diferente. El año pasado los últimos tres meses lo pasó fatal, en la línea del equipo. No le conocía de cerca, pero sí me parecía que le gustaría ser un líder más vocal, también por el idioma no le salía. Estudia inglés y no tiene nada que ver con el Alberto de hace 14 meses. Con todo lo que le venía de sufrir con el equipo lo mejor es que le he visto sonreír mucho esta vez y eso es para mí fundamental. Se lo dije. Puedes no saber inglés y no hacer nada y, siendo un jugador profesional del Unicaja, ponerte a estudiar como Alberto", señalaba Ibon para definir su personalidad: "Es capaz de jugar con algo roto, entonces a alguien así cuesta decirle que no puede jugar. Con Alberto cometimos seguramente el error de ponerle en la Final Four de la BCL, pero moralmente no tengo la fuerza de decirle que no va a estar en la Final Four de su equipo y en su ciudad. Honestamente, creía que nos podía ayudar, por eso le metí. Ha sufrido también en la semifinal. Se daba cuenta de que el dolor no le dejaba hacer lo que quería hacer, lo ha pasado mal. Para ganar al Barça necesitas hacerlo todo muy bien muchos partidos. No podemos pensar que no llegamos a la final porque Alberto no estaba bien. Lo podíamos haber hecho mejor sin él. El Barça estuvo espectacular, aun con el mejor Alberto era muy complicado pasar".

Conexión con la afición

"En Vitoria yo diría que no en la historia reciente, hay que irse más atrás para ver situaciones así, cuando se celebraba cualquier pequeño éxito. Aquello era tremendo, sí que vi cosas muy bonitas. La recepción en el aeropuerto, el paseo después... Son cosas que pasan en ciudades con clubes de baloncesto. No pasa al Barça o a Madrid si ganan la Euroliga, pero en Vitoria, Málaga, Valencia o Tenerife, ciudades de baloncesto, sí ocurren. Pero lo del último partido contra el Barcelona es brutal".

Arbitrajes

"La van a cambiar la regla codo-cara. Los que estamos más a pie sabemos que cambiará. Llega en un momento en que es muy difícil para los árbitros interpretar cuándo hay una intención o cuándo no. Lo fácil es decir que cada vez que hay un contacto codo-cara, antideportiva. ¿Qué pasa cuando es cara-codo? Los árbitros me dicen, 'sí, pero si no hago esto me meten en la nevera'. Los árbitros lo tienen complicado y más con energúmenos como yo, no se lo ponemos fácil. Las batallas de los banquillos desgastan. He invertido dinero para que me ayuden. A veces hay que sobreactuar".