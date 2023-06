Fichajes ACB: Nico Mannion, Williams-Goss, Lude Hakansson, Khalifa Diop, Martinas Geben...

Varios movimientos confirmados, algunos de calado, en el mercado de jugadores de la Liga Endesa. El Real Madrid anunció este martes que el base estadounidense Nigel Williams-Goss no continuará en el equipo blanco, poniendo fin a una etapa que se ha prolongado durante dos temporadas en la que ha ganado una Euroliga, una Liga Endesa y dos Supercopas de España.

"El Real Madrid quiere mostrar su agradecimiento al jugador por su dedicación y comportamiento ejemplar durante las dos temporadas en las que ha defendido nuestro escudo y nuestra camiseta", explica el club blanco en un comunicado publicado en su web oficial. Esta campaña, Williams-Goss promedió en la Euroliga que terminó ganando el equipo español 7,4 puntos, 1.3 rebotes, 1.8 asistencias, 0.6 robos y una valoración de 6.6 créditos, mientras que en la Liga Endesa jugó un total de 537 minutos repartidos en 30 partidos en los que logró 6.4 puntos, dos rebotes, 2.8 asistencias 0.7 recuperaciones y una valoración media de 6.4 créditos. El Real Madrid le ha deseado "todo lo mejor" al jugador estadounidense y a su familia "en esta nueva etapa de su vida".

Nico Mannion, a Vitoria

El Baskonia confirmó la incorporación del base italo-estadounidense Nico Mannion para las dos próximas temporadas, su primer fichaje para el nuevo curso. El director de juego de 22 años cuenta con experiencia en NBA y Euroliga, llega procedente de la Virtus de Bolonia tras una campaña en la que ha promediado 9,8 puntos, 3,1 asistencias y 9,4 créditos de valoración en la liga italiana, consiguiendo el subcampeonato.

Mannion disputó una temporada con la Universidad de Arizona en la campaña 2019-20 antes de dar el salto a la NBA de la mano de los Golden State Warriors. Con la franquicia californiana Mannion disputó 30 partidos en la temporada 2020-21. Ese mismo año con los Santa Cruz Warriors, en la liga de desarrollo estadounidense promedió 19,3 puntos, 6,8 asistencias y 16,9 créditos de valoración.

Lude Hakanson no sigue en Bilbao

El base internacional sueco Ludde Hakanson ha quedado "desvinculado" del Surne Bilbao Basket después de que "el jugador haya ejecutado la cláusula del contrato" que le unía al club bilbaíno, según ha informado la propia entidad. Sin Hakanson (12,1 puntos, 4,4 asistencias y 13,4 de valoración por partido), el Surne Bilbao se queda sin el probablemente mejor jugador de la temporada pasada, aunque en el tramo final estuvo lesionado,

En la despedida, el club vizcaíno ha querido "agradecer a Ludde su profesionalidad, compañerismo y capacidad de trabajo durante las tres temporadas en las que ha defendido a los 'hombres de negro'". El Bilbao Basket destaca que desde que "le dio la oportunidad de regresar a la Liga Endesa tras su paso por Zielona Góra (Polonia)", el base sueco "ha demostrado con creces que su calidad y talento merecían un papel relevante en esta competición". Hakanson deja el Surne Bilbao tras disputar un total de 93 partidos, 81 en Liga Endesa y 12 en la Basketball Champions League FIBA (BCL).

La marcha de Hakanson se suma en el conjunto vizcaíno a las de Nikola Radicevic, Agustín Ubal, Francis Alonso y Michale Kyser, mientras que ya han firmado su continuidad para el próximo curso 2023-2024 Adam Smith, Tomeu Rigo, Xabi Rabaseda, Alex Reyes y Denzel Andersson. Además, el Bilbao Basket ha fichado al también base internacional sueco Melwin Plantzar (23 años, 1,91; Real Valladolid. También continúa en el conjunto vasco el técnico Jaume Ponsarnau, que ha renovado hasta 2025.

De los jugadores deL Surne Bilbao de la temporada pasada, de momento, se desconoce el futuro de los pívots Jeff Withey y Georgios Tsampouris y de los ala-pívots Emir Sulejmanovic e Ignacio Rosa.

Punter, cerca del Barça

El Barça está a punto de cerrar el fichaje del escolta del Partizan Kevin Punter, una de las apuestas del club catalán tras su decisión de rescindir el contrato del ala-pívot Nikola Mirotic y no renovar a su entrenador, Sarunas Jasikevicius.

El adiós de Mirotic y 'Saras', ambos con el mismo representante, Igor Crespo, ha dejado espacio suficiente en la masa salarial para apostar por el talento ofensivo del exterior estadounidense, en una en operación que, según confirmaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana, está prácticamente cerrada. Punter, de 30 años y 1,93 m, cobraría 6 millones brutos por dos temporadas, según desveló 'Eurohoops', y en principio sustituiría a Cory Higgins, al que el Barça desea también rescindir el año que le queda de contrato.

Martinas Geben sigue en Manresa

El BAXI Manresa confirmó este martes la renovación por una temporada, hasta el 30 de junio de 2024, del pívot lituano Martinas Geben, que llegó al Nou Congost en diciembre pasado procedente del Skyliners Frankfurt alemán y fue clave para la permanencia del equipo en la Liga Endesa. Pese a llegar con la temporada ya iniciada junto a Devin Robinson, Geben promedió 9,7 puntos y 5,1 rebotes en 31 partidos, contribuyendo a la recuperación del conjunto manresano, que alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones y logró la permanencia en la Liga Endesa.

Geben tan solo había renovado una vez en toda su carrera profesional, concretamente en su primer equipo, el Zalgiris Kaunas, donde jugó desde 2018 hasta 2021. Ahora, el BAXI Manresa ha conseguido que el pívot nacido en Vilnius firme su segunda renovación a los 28 años de edad. Con la continuidad del jugador lituano, el cuadro catalán confirmó su primera pieza interior para la temporada 2023-24.

Diop y el Baskonia

El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, ha asegurado este martes que, “a día de hoy”, el club “no tiene ninguna comunicación oficial del Baskonia ni por parte del jugador ni de sus agentes” en cuanto a los rumores sobre la venta de Khalifa Diop al conjunto vasco. “Hasta que no tengamos cosas oficiales no nos podemos pronunciar de manera oficial”, ha dicho el presidente este martes en la rueda de prensa de presentación de Eulis Báez como nuevo entrenador ayudante del equipo de LEB Plata. Savané ha apuntado que no todos los rumores publicados en prensa son reales y ha recalcado que, por el momento, el club no puede hacer ninguna comunicación oficial.