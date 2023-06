Hugo Vázquez, con España sub 17

El Unicaja continuará muy presente en las categorías inferiores de la Selección Española. El base cajista Hugo Vázquez formará parte del combinado sub 17, que participará en el Torneo Internacional de Lisboa del 7 al 9 de julio. No estará solo en la convocatoria, ya que el entrenador ayudante del Unicaja Alberto Miranda también estará ayudando al seleccionador del combinado, David Soria.

Se trata de una selección para observar jugadores de cara al Europeo 2024 sub 18, no hay competición oficial para jugadores de esa generación 2006 este año, aunque los más avanzados, caso de Mario Saint-Supéry, sí jugará en la sub 18 este verano y como uno de los teóricos referentes por su proyección. Vázquez ha formado pareja con él durante varios años en los equipos de formación y es un jugador que ha entrenado también alguna vez a las órdenes de Ibon Navarro. El año que viene deberá ser uno de los jugadores puntales del equipo junior. También está en la lista Curro Segura, hijo del entrenador, que juega en el Olympiacos y que pasó varios años de su infancia en Málaga, jugando en la EBG.

🚨 OFICIAL | La lista de convocados de la Selección #U17M 🇪🇸 con parada final en el Torneo de Lisboa 🇵🇹📆 7 al 9 de julio#SomosEquipo pic.twitter.com/3YqxXFbT4Q — Baloncesto España (@BaloncestoESP) June 26, 2023

Otro de los ayudantes de Ibon Navarro, Paco Aurioles, también formará parte del staff técnico de la Selección sub 22 masculina que encabeza Jaume Ponsarnau, y que ya ha iniciado su concentración en Torrejón de Ardoz (Madrid), lugar donde se disputarán partidos internacionales del 3 al 4 de julio. Allí está el también canterano cajista Alessandro Scariolo tras jugar las últimas temporadas en la NCAA, en Ouachita. Igualmente, es una concentración para constatar la evolución de jugadores que ya pasaron a la edad senior.