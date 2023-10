Fichajes BCL: El Le Mans se refuerza tras la lesión de Narace

El Unicaja superó con una gran facilidad al Le Mans en su primer duelo directo de la BCL en un partido bastante malo del conjunto de Ibon Navarro que provocó que el propio técnico se enfadase bastante en la rueda de prensa posterior con su plantilla por el rendimiento tan pobre mostrado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

En dicho duelo, tuvo lugar la lesión de Williams Narace que tendrá que ausentarse de los menesteres de su club durante un tiempo y, como consecuencia, la entidad gala se ha visto obligada a reforzarse con un temporero y el elegido para desarrollar esta función es Tyran De Lattibeaudiere.

El interior se vio obligado a hacer las maletas de su equipo origen hace unas semanas, ya que militaba en las filas del Hapoel Afula de la Liga de Israel. Su aventura allí se acabó bastante pronto, dado que esta competición se interrumpió con motivo del conflicto armado existente entre la nación hebrea y su vecina geográfica Palestina.

El enfado de Ibon tras vencer al Le Mans

El técnico comenzó con una pequeña valoración del partido: "Lo primero decir que lo de Narace no sea nada. Felicitar al equipo por la victoria. No hemos acertado con lo que hemos hecho en las últimas 48 horas para activar al equipo. Hemos tirado tres cuartas partes del partido. Hemos ido a tirones, sin energía".

Tras esto, se mostró muy crítico con todos: "Hemos gestionado mal el partido. La energía que yo estaba transmitiendo al equipo era mala, por eso me he sentado. No estoy contento con el equipo, pero estoy más enfadado conmigo que con ellos. El equipo necesita 48 horas para recuperarse y no las hemos tenido". "El equipo madrugó el lunes para llegar aquí y se tomó la decisión de que descansasen ayer para que llegasen bien y me he equivocado. El equipo ha estado mal, a tirones y eso no puede ser", añadió.

También le cayeron palos del entrenador a Mario Saint-Supéry. "No ha tenido ritmo de partido y ha fallado una bandeja. Ha defendido mejor que otros. No conocía a al rival con el condicionante de que encima no jugó el final de semana. No me preguntéis por él cada vez que juegue. Ha sufrido mucho, al igual que el resto del equipo", comentó.