Fichajes Unicaja: Ibon Navarro enfría la llegada de otro pívot

El loable triunfo del Unicaja ante el Bayern evidenció la falta de recursos en un juego interior diezmado, se compensa la carencia explotando otras virtudes del equipo, pero ese problema será crítico mientras vayan avanzando los partidos. El club lleva días rastreando un mercado que no deja opciones, tarea complicada encontrar un jugador que se amolde a las condiciones que exige el Unicaja, etiqueta de temporero que no ayuda, pero se está atento; habrá que ver si se producen movimientos en las próximas semanas, ya para la Supercopa será difícil que venga ese jugador, para el arranque de la ACB hay algo más de margen. Sin embargo, Ibon Navarro enfriaba esa posibilidad porque hay grandes clubes en la misma situación que los malagueños, competencia que dificulta aún más ese fichaje. "No creo que vaya a venir. Si el Bayern juega la Euroliga, están buscando y no hay... Nosotros no vamos a traer un '5' por traer. Para eso preferimos trabajar con lo que tenemos y buscar soluciones que podemos acudir a ellas durante el año, que salir al mercado a fichar un jugador que nos ayude; creo que si aparece algo, lo valoraremos, pero no hay jugadores en el mercado, en esa posición, y que puedan venir a Málaga. No vamos a hacer locuras, ahora mismo estamos así y tratar de dar todos el 100%". Puerta de entrada que parece cerrada, salvo si surge ese jugador que entre por los ojos. Y darle cariño y confianza a la plantilla.

Diop está lejos del nivel que exige ser un "5" imponente en este Unicaja, mientras que se recurre a aumentar la carga de Will Thomas, tendrá que exprimirse el de Baltimore en estas semanas; y un recurso de Osetkowski que es una solución efectiva, pero se le quiere sacar de esa posición cuanto antes. Se espera a Kravish y Sima cuanto antes, mirada a la enfermería que cada vez es más contundente. Con una plantilla sana, viendo la respuesta global del equipo, el Unicaja sería candidato a todo en Murcia; la incógnita es saber cómo afectará la ausencia de su pareja de pívots, porque parece difícil que llegue al menos uno. Y un fichaje que está lejos de cristalizar. Con todo ese problema, los cajistas fueron capaces de imponerse a un Euroliga.