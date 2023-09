Ibon Navarro: "Estamos haciendo virtudes de los problemas para competir"

Ibon Navarro analizaba el triunfo del Unicaja frente a un coloso como el Bayern de Múnich, reflexiones del vitoriano en un fin de semana que arrancó bien para los malagueños en el Costa del Sol. "Son momentos diferentes durante la pretemporada, jugando sin Kendrick ni Alberto. Jugamos como estamos entrenando, con Tyson, Mario, es llevar al campo las sensaciones de la semana, independientemente de que no sabes cómo están los rivales de carga. Esta semana es la primera vez que tenemos a Alberto y Kendrick, evidentemente no han entrenado mucho con el equipo, no han hecho mucho 5x5, pero a nivel de cargas teníamos que meterlos en la primera parte, que jugaran diez minutos cada uno, y ya con eso estaba el plan de cargas hecho, sabiendo que vamos a tener descontrol, desorganizados porque no han estado con el equipo, entonces por ahí bien. Ha habido momentos buenos, momentos malos en la primera parte y luego en la segunda hemos estado los de la pretemporada, con Tyson de '1', Mario nos ha ayudado mucho de '2' y luego se puso muy bien atrás. El tema de la minutada de Will es lo que tiene que ser porque Melvin llegará justo a la Supercopa, un viaje muy largo y además viene de no entrenar y jugar mucho, con lo cual nos estamos preparando para competir, si Will tiene que jugar 28... por suerte está preparado y ha venido mucho mejor, entonces sensaciones positivas, no tanto por el resultado, sino porque hemos hecho lo que planteamos".

Firme con dosificar a Alberto y Perry. "Les he visto desconectados del equipo, con muchas ganas, pero desconectados del juego, las normas, de volver a tener automatismos, pero es lo normal. Lo importante es que se vayan metiendo. A ver si el domingo nos pueden dar doce minutos cada uno, sería perfecto". Soluciones que por ahora se encuentran. "Hay cosas que estamos haciendo bien, otras que no. Muchas veces tus problemas se convierten en virtudes ante ciertos equipos. Ante un equipo tan físico como el Bayern, tener un '5' todo el partido como Dylan, que les incomodas cuando se abre, te da cosas. Vamos haciendo problemas virtudes para poder competir, pero sigue siendo pretemporada. No hay nada en juego, cada uno queremos coger nuestro ritmo e ir haciendo cosas mejor. No me gusta que pensáramos que estamos en un buen nivel por los resultados, estamos en el que tenemos que estar, con los problemas que tenemos a nivel de pívots".

Sobre cómo van evolucionando Sima y Kravish. "No sé si llegarán a Murcia.. Es complicado. Lo de David es ir viendo cómo se va recuperando de los entrenamiento y lo que le vaya molestando esa fascia, si se levanta, y Yankuba va bien, pero las cinco semanas serán lo ideal, y lo ideal son las seis, con lo cual veremos. Elegiremos el riesgo que queremos tomar. Tenemos un inicio de ACB exigente y no podemos quedarnos con el equipo que tenemos cinco partidos en diez días. La Supercopa es una competición muy bonita para el que la gana, para el resto un partido más de pretemporada. Tenemos que ser inteligentes, no dejarnos llevar con el ansia de competir un título porque esto es muy largo; podemos cometer errores y precipitarnos".