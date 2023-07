Fichajes Unicaja | Oficial: Will Thomas, un año más en Málaga

Ya es oficial. Will Thomas continuará una temporada más en el Unicaja. Todas las partes querían extender el compromiso del veterano ala-pívot de Baltimore por una campaña y así será. Con 37 años recién cumplidos, el americano con pasaporte de Georgia firma su renovación con el club malagueño. Será su segundo año de su segunda etapa (cuarto en total). Ibon Navarro y Juanma Rodríguez entienden que Thomas aporta cosas distintas que escasean mucho en el mercado. La capacidad de poste bajo, la comprensión del juego y el saber estar en momentos claves (punto culminante en la Copa del Rey) son valores que se entienden seguros. Se asume que está en el crepúsculo de su carrera y que su línea debe ir hacia abajo. De hecho, su sueldo, que era el más alto la pasada campaña, se mete ahora en medio de la escala salarial. Pero, en el cómputo global, pesan más sus virtudes.

El acuerdo se ha cincelado desde que acabó la temporada (ya antes se había trabajado) con paciencia, con la certeza de que acabaría saliendo, pero sin prisa. La continuidad del bloque ha sido esencial y se entendía prioritaria, pero se han dejado los tiempos correctos para llegar al OK final, anunciado este lunes por la entidad cajista, oficializando lo que ya desde la semana pasada era un hecho. Así que el juego interior será tal cual el de la pasada temporada, con Ejim y Thomas en la posición de cuatro, Osetkowski en la de 4.5 aunque con tendencia hacia el cuatro por su evolución física, con Kravish, Sima y Lima en la de cinco a expensas de que el brasileño se recupere.

Semanas atrás se expresaba así Ibon Navarro para referirse a los motivos por el que quería continuar con el americano. "Hablé con Will Thomas, no es una persona de hablar mucho, sino de hablar cuando hay que hablar. Le expliqué cuál es la idea del equipo, cuál es la idea del club y en qué situación estábamos de acabar de fichar para el año próximo. Quedaban él y Tyson y le expliqué que al final es una cosa de presupuesto y en el momento que lo cerrásemos y supiéramos cuánto podíamos invertir en ese fichaje sería él el primero en saberlo porque nos ha ayudado mucho y me gustaría que siguiese", señalaba el vitoriano: "Él quiere seguir, está claro que aquí estuvo muy bien, muy a gusto. Está en una edad en la que valora dónde está, el club, el lugar, su rol, cómo le cuidan a estas alturas de su carrera... Pero también son sus últimos años y a nivel económico aún tiene un caché importante y hay que ver un poco cómo compaginar esas dos cosas. Queremos que siga Will".

En la misma línea se expresaba Juanma Rodríguez, director deportivo, semanas atrás en los balances de la temporada. "Will ganó títulos siendo importante. Una Liga con Valencia, aquí la Copa con nosotros... Tiene una edad, pero tenéis que saber que llega de los primeros a entrenar, hace su rutina, es una de esas personas que crea una cultura de trabajo en un equipo, es un ejemplo con su edad para mostrarle a los más jóvenes cómo deben cuidar de su cuerpo. Es introvertido y callado, sí. Pero en la pista tiene un conocimiento y una sabiduría tremendas y te da un registro diferente de lo que el equipo propone. Los equipos intentan pararnos a toda costa nuestro juego rápido y vertical. En medio campo hemos encontrado a Will con muchas soluciones para el equipo no se atascara", razonaba Rodríguez sobre los motivos para seguir contando con Thomas para la próxima temporada.

Así, pues, una pieza más que continúa para la próxima temporada en Málaga con la figura de Will Thomas. Sus medias fueron 5,2 puntos (65,6% en tiros de 2), 2,8 rebotes, 1 asistencia para 7,4 de valoración en 16 minutos de juego, pero su trascendencia fue mucho mayor. Con sus 191 partidos de verde, es el 9º jugador extranjero que más veces ha defendido nuestros colores. Además, está a tan sólo 1 partido de entrar en el Top 20 de la clasificación general de partidos con el Unicaja, que delimita Florent Pietrus con 192 encuentros. Destaca también en el acumulado de rebotes, donde Thomas ocupa la decimoquinta posición (792), siendo el décimo en rebotes ofensivos (305) y el decimoctavo en defensivos (487).