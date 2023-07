"Will Thomas quiere quedarse en el Unicaja"

A expensas de la firma de Tyson Carter, es Will Thomas la principal incógnita para el Unicaja 2023/24. Si el veterano pívot de Baltimore, que la semana pasada cumplió 37 años, llega a un acuerdo, se repetirá la plantilla de la pasada campaña, algo con poco precedente en el baloncesto actual, donde los planteles se cambian de manera abundante.

Ibon Navarro estuvo en Ser Deportivos Málaga y se refirió, entre otros temas, a la situación del jugador americano. "Hablé con Will Thomas, no es una persona de hablar mucho, sino de hablar cuando hay que hablar. Le expliqué cuál es la idea del equipo, cuál es la idea del club y en qué situación estábamos de acabar de fichar para el año próximo. Quedaban él y Tyson y le expliqué que al final es una cosa de presupuesto y en el momento que lo cerrásemos y supiéramos cuánto podíamos invertir en ese fichaje sería él el primero en saberlo porque nos ha ayudado mucho y me gustaría que siguiese", señalaba Ibon Navarro.

"Todavía están hablando con sus agentes, intentando afinar el lápiz para que quede la mejor oferta posible y ver cómo la ve él. Él quiere seguir, está claro que aquí estuvo muy bien, muy a gusto. Está en una edad en la que valora dónde está, el club, el lugar, su rol, cómo le cuidan a estas alturas de su carrera... Pero también son sus últimos años y a nivel económico aún tiene un caché importante y hay que ver un poco cómo compaginar esas dos cosas. Claro, se mira el mercado desde que acabamos, tenemos que estar preparados para cualquier cosa, pero queremos que siga Will", admitía Ibon.

A Thomas no se le meterá en tanteo. Si el sueldo que percibió Carter (un porcentaje lo pagaba el Zenit) es asumible, no ocurre lo mismo con el zurdo. Para incluir a un jugador en el tanteo hay que garantizar el 100% de su sueldo previo. Y precisamente lo que quiere el Unicaja es rebajarlo. Así que el americano será libre para firmar por otro equipo español en el caso de que no llegue a un acuerdo con el club malagueño. No parece que haya otro club de mas nivel o parejo que vaya a ofertar por Thomas, pero tiene esa opción.