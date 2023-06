Fichajes Unicaja: El sí de Tyson Carter, que será propiedad del club malagueño

"Estamos ya cerca de que siga con nosotros, para seguir con nosotros en propiedad. Se vestirá de verde, cumpliremos con nuestros deberes. Carter seguirá con nosotros". Eran las palabras de Antonio Jesús López Nieto en la Cadena Ser al poco de terminar el partido ante el Barcelona cuando era cuestionado por el joven escolta de Mississippi. Su primera temporada en Málaga ha supuesto un salto importante en su carrera. Ha sido MVP de la Copa y acabó con 10.1 puntos, 2.3 asistencias y 1.3 rebotes en 19 minutos por duelo.

Más que sus cifras ha sido la impresión de ser un jugador aún con muchísimo margen de mejora pero ya es competitivo para grandes escenarios, véase el segundo partido en Barcelona de este play off. Tiene que mejorar su tren superior, coger volumen y entender alguna situación mejor, pero su desarrollo, incluso en los momentos que ha tenido como base, ha sido muy importante. Él entiende que está en el sitio ideal para seguir desarrollando su carrera. "Sí, me gustaría. Estaría bien volver aquí a Málaga. Soy optimista, por supuesto. Miraré para quedarme en Málaga, me gusta estar aquí. Creo que es el sitio idóneo para seguir creciendo. Me gusta mucho la ciudad, la gente es maravillosa, el tiempo es muy bueno, la comida es buena… me gusta todo. Especialmente, el pescado", decía en Málaga Hoy antes del inicio del play off.

El Unicaja ya tiene pactado un acuerdo con los agentes del jugador, por dos temporadas con alguna cláusula de salida entre medias. Es un jugador que ya está en el radar de los equipos de Euroliga, como lo era el Zenit cuando le fichó hace año y medio tras actuaciones descollantes en la BCL, como pudo comprobar el Unicaja. Pero a sus 25 años tiene que crecer y, bien aconsejado, cree que está en el sitio correcto. Siempre está el riesgo de que algún club salte la banca, pero todo está bien encaminado. Está en un entorno protegido por sus compañeros americanos más veteranos y cuenta con la confianza de un entrenador que le ve mucho margen de progresión también y que le ve margen de progresión aún.

Will Thomas, negociación abierta

"Estamos negociando, está la dirección deportiva, es el que nos queda. Os vamos a dejar poco trabajo en verano", bromeaba Antonio Jesús López Nieto con los medios al referirse al caso de Will Thomas. Ha sido el jugador mejor pagado de la plantilla esta temporada. Cumple 37 años y quiere seguir, se ve con fuerzas. El club tenía una opción de prorrogarle un año más de contrato, pero pretende renegociar y le hizo una oferta a la baja, que sigue siendo buena. Está en el alero del jugador.

"Sí, me gustaría seguir en Málaga. Hay una opción del club para continuar, el club decide. Me dijeron que estaban interesados en que continuara pero nada está firmado. Ocurra lo que ocurra, la decisión está por tomar. Me gusta que al menos el 80% del equipo vaya a continuar, es algo muy positivo. Es una las claves de los grandes equipos que dominan en Europa. Mantener el tronco, el corazón, del equipo durante un tiempo. Estar juntos, conocerse bien, sin grandes cambios de temporada a temporada. Hay un conocimiento, una cultura y un aprendizaje común", reflexionaba semanas atrás.

Sima, también pactado

"Con Sima no creo que haya problema tampoco", decía López Nieto sobre el caso del pívot catalán. El Unicaja ya dejó pactado cómo sería el fichaje cuando consiguió su cesión y es un gasto asumible. "Va por buen orden todo, según el programa diseñado. Estamos preparados porque el año próximo las exigencias son mayores", decía el presidente.

El jugador también mostraba su deseo de quedarse. "Ahora, a descansar, el futuro de aquí unas semanas se hablará. Estoy muy contento aquí, ojalá sea así: un gran club, una gran ciudad, me acogieron muy bien... Si el presi dice esto, pues mejor", admitía el pívot, que protagonizó un notable play off.