Tyson Carter y su continuidad en el Unicaja: "Soy optimista"

Es un tipo introvertido Tyson Carter, con una cara más exteriorizada cuando juega al baloncesto. El escolta atiende a Málaga Hoy en el Media Day que se ha desarrollado este jueves en el Carpena, previo al play off de ACB. "Bien, me siento preparado. Tenemos un gran partido, acabamos la temporada regular con dos victorias, por lo que las sensaciones son buenas para los playoff. Pienso que el equipo vuelve a tener confianza tras la BCL. Tenerife es un gran equipo y va a ser una eliminatoria dura y larga. Los conocemos muy bien y nos conocen muy bien. Creo que el factor cancha es importante, pero no importa demasiado. Estamos enfocados en dar un poco más, quizá. Sabemos al nivel al que estamos jugando, más intenso. Tenemos que subir al siguiente nivel". Asimilado cuáles son los mayores peligros aurinegros. "Todo el equipo tiene buenos tiradores, por lo que tenemos que hacer un buen trabajo. Aunque sus dos piezas claves son Huertas y Shermadini". El tempo del partido puede ser la clave: "Sí, es importante para nosotros. Nosotros corremos, eso es lo que hicimos los dos últimos partidos. Si hacemos también lo mismo que durante todo el año, también rebotear, ganamos". Ofreciendo una solución como generador. "Sí, siento que puedo jugar de base. No hay problema. He tenido varios partidos para prepararme y estoy cómodo".

La pregunta del millón es si Tyson Carter va a continuar en el Unicaja, por parte del club no hay dudas, tampoco en el jugador. "Sí, me gustaría. Estaría bien volver aquí a Málaga. Soy optimista, por supuesto. Miraré para quedarme en Málaga, me gusta estar aquí. Creo que es el sitio idóneo para seguir creciendo. Me gusta mucho la ciudad, la gente es maravillosa, el tiempo es muy bueno, la comida es buena… me gusta todo. Especialmente, el pescado". Ayuda el concepto de familia que hay implementado en ese vestuario especial. "Tenemos muy buena química entre todos. Es muy fácil jugar con el resto. Todos jugamos los partidos con mucha confianza". Destaca Carter personalmente a Perry, uña y carne desde que ambos aterrizaron en Los Guindos. "Es muy importante, al igual que el resto de compañeros. Venir a Europa para una larga experiencia… me ayudaron mucho a adaptarme a la ACB, en la pista en el puesto de base. Jugadores como Djedo, Will, Alberto, que han jugado antes en ACB, me ayudaron mucho para jugar en esta competición".

Si ha sido una novedad el nivel del baloncesto español. "No estoy del todo sorprendido, porque sabía lo que era la ACB antes. Es la mejor liga doméstica de Europa, y estoy encantado de formar parte de ella". Apunta el escolta esa tristeza tras no lograr la BCL, pero a la vez un estímulo para lo que viene. "No hemos hablado mucho de ello. Estamos decepcionados por la manera en la que hemos acabado la BCL, podría haber sido mejor. No es una cosa para darle muchas vueltas, más bien una reacción en nuestra cabeza. Cuando jugamos con Tenerife y perdimos… pues como competidor no quieres perder dos partidos seguidos".