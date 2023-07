Fichajes Unicaja: Tyson Pérez, certezas y dudas

A expensas del desbloqueo burocrático para abonar al Zenit la cláusula de salida para poder firmar el contrato de Carter, el foco oscila con otro Tyson. En este caso José Miguel Pérez Balbuena, que adopta ese nombre como apodo. El dominicano de nacimiento pero crecido y formado en España es el jugador más candente en el calmado mercado, salvo esa semana con la marcha de Brizuela y el fichaje de Taylor, que está viviendo el Unicaja este verano por haber adelantado deberes durante la primavera.

La situación es conocida. Tyson Pérez acaba contrato en 2024 con el MoraBanc Andorra, que le quiere para fortificar su presencia en la ACB tras un año en la LEB en el que rebotó rápidamente. Al Unicaja le cuadra pensando en el futuro. Will Thomas y Melvin Ejim son los cuatros de la plantilla y tienen un año firmado más (en el caso del primero, con una pequeña compensación para cortar). Un cupo en una posición en la que no hay (ahora mismo, Alberto Díaz de uno, Saint-Supéry de dos, Barreiro de tres y Sima y Lima como cincos), lo que siempre da flexibilidad. Además, es un jugador que ha sido entrenado por Ibon Navarro varias temporadas y no hay que explicarle al entrenador su posible encaje. Su segunda vuelta con el Betis fue impactante, aunque no le valió para que el equipo sevillano salvara la categoría.

El MoraBanc pide la cláusula (400.000 euros) y que se le deje allí. El jugador ve con buenos ojos la opción que plantea el Unicaja, pero de fondo está el Gran Canaria, que también recibió dinero por el traspaso de Diop al Baskonia y que puede aumentarlo si se confirmara la salida de Balcerowski rumbo a la Euroliga. Necesita cupos y necesita interiores el equipo de Lakovic y Pérez cuadra. En esta tesitura, el Unicaja ve los toros desde la barrera. No tiene urgencia, como sí tiene el cuadro claretiano, que lo quiere para ya. El MoraBanc prefiere conservarlo un año más, pero que el Unicaja pague más dinero de lo que ofrece.

Pérez es un jugador intrigante, con un físico y una capacidad atlética tremendas, que empezó a jugar tarde y que igual no llegó a su techo. El club malagueño no quiere hacer una inversión grande económicamente en él. Acaba contrato el año próximo, tiene varias lesiones importantes (de las que parece recuperado). Si en Sevilla fue un trueno con minutos y protagonismo, no le fue igual de bien en Manresa a las órdenes de Pedro Martínez al inicio de campaña

Son dudas y certezas con Tyson Pérez, el hombre de lo que queda en el mercado para el Unicaja. Si sale, bien. Si no, también.