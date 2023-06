Fichajes Unicaja: Tyson Pérez, un plan B... o un plan A

Más del 90% del trabajo está hecho. Falta oficializar los acuerdos con Carter y Sima (en su caso la ejecución de una opción). También el de Lima, perfilado. La pricipal y casi única incógnita es la de Will Thomas. El Unicaja quiere que se quede y el jugador quiere quedarse. En el crespúsculo de su carrera ha encontrado un lugar en el que es feliz y está cómodo. Pero hay que llegar a un punto de entendimiento económico. Como segundo año de residente los impuestos suben y el club le presentó una oferta más baja que la opción que estaba recogida en el contrato. “Estamos negociando, está la dirección deportiva, es el que nos queda. Os vamos a dejar poco trabajo en verano”, bromeaba Antonio Jesús López Nieto con los medios. Ha sido el jugador mejor pagado de la plantilla esta temporada. Cumple 37 años y quiere seguir, se ve con fuerzas. “Sí, me gustaría seguir en Málaga. Hay una opción del club para continuar, el club decide. Me dijeron que estaban interesados en que continuara pero nada está firmado. Me gusta que al menos el 80% del equipo vaya a continuar, es algo muy positivo. Es una las claves de los grandes equipos que dominan en Europa”, reflexionaba semanas atrás.

Como suele decir Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, haría mal su trabajo si no está en el mercado. En los últimos días se han publicado varias informaciones sobre el interés del Unicaja en Tyson Pérez. El pívot de origen dominicano (27 años y 2.02 metros) pero criado en España e internacional a las órdenes de Sergio Scariolo hizo una segunda vuelta espectacular en el Betis que no pudo evitar el descenso sevillano pero que le revalorizó tras un paso por Manresa poco fructífero. Pertenece al MoraBanc Andorra, de vuelta a la Liga Endesa tras una temporada en la LEB Oro. Tiene contrato hasta 2024. Como publicó Encestando, su cláusula de salida es de 400.000 euros. Cantidad ahora mismo difícilmente abordable pero siempre negociable. El club malagueño monitoriza la situación de Tyson Pérez, que después de dos años muy complicados por lesiones de rodilla que le dejaron fuera de combate ha pegado con fuerza.

Hay otros equipos de ACB pendientes de la situación de Pérez, de nivel Unicaja. El Andorra nunca tuvo problemas económicos y tiene la opción de aguantarlo en su regreso a la ACB y después está la opción del tanteo para cuando acabe contrato. De hecho, un escenario planteable por el Unicaja es, si Will Thomas acaba aceptando la continuidad, abordar el fichaje de Pérez en el verano de 2024, teniendo un cupo más en un momento en el que puede necesitarlo. Ibon Navarro le conoce perfectamente, fue el entrenador con el que se consolidó en la Liga Endesa y le dirigió varias temporadas.

Es un plan B que puede pasar a ser plan A si se dan unas circunstancias concretas, pero el Unicaja lo aborda todo con la absoluta tranquilidad de tener todo el esqueleto renovado y sólo faltarle una última rúbrica para la total tranquilidad.