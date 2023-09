Fichajes Unicaja: Tyson Pérez y el estado de su rodilla

Tyson Pérez está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Unicaja. Lo será a partir de la 24/25, hoja de ruta que se calcula y que cuenta con un gran espacio para el todavía pívot de Morabanc Andorra, donde militará esta temporada. Ya ha pasado incluso reconocimiento médico, paso que testifica que su firma está al caer. La incógnita es conocer cuándo se hará oficial. Juanma Rodríguez volvió a referirse al hispanodominicano, esta vez con más contundencia que en las últimas fechas. No esconde que ya ha pasado esas pruebas y confirma que su rodilla se encuentra en un estado óptimo; puede generar algo de inquietud porque el expediente de lesiones de Pérez ha sido extenso. En 2021 se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, aunque eso parece que quedó atrás.

"Es un jugador que nos puede interesar por su condición de cupo, su edad, creemos que tiene futuro. Pero de momento no podemos anunciar nada porque no hay un acuerdo, bien es cierto que hemos tenido conversaciones, pero lo vamos a mantener en unos parámetros sensatos, que es el contrato del jugador y el traspaso. Cuando todo eso se solucione, podremos anunciarlo o no, dependiendo de todo eso. Él ha tenido alguna lesión que hemos visto que se ha recuperado, pero creo que es bueno hacer un reconocimiento en profundidad para no tener ninguna duda. Hemos visto su comienzo dubitativo en Manresa, también su gran temporada en Sevilla. Nuestros médicos tenían que testear esa rodilla y en principio parece que no debe haber problema. Nuestro deseo es que siga en Andorra porque tenemos la plantilla completa, pensando en el futuro. Hay que adelantarse porque puede ser un jugador muy interesante por su condición de cupo, sus virtudes, el margen de mejora que tiene, un jugador que puede aportarnos mucho. Melvin y Will tienen una edad, pero como sigan así, a ver quién le dice que no renueva", explicaba Juanma Rodríguez en Onda Cero, ya insinuando que el fichaje podría ser oficial pronto.

Fichaje que se ha ido madurando durante todo el verano, por lo que ha habido más actividad en el club más allá de cerrar la plantilla para esta temporada. El Unicaja ha visto en Tyson Pérez una gran oportunidad de mercado, pero antes deberá cumplir y despedirse de Andorra con creces. En Málaga se seguirá atentamente al equipo del Principado, y que el pívot no sufra un solo daño en los próximos meses, antes de llegar a Los Guindos.