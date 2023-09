Fichajes Unicaja: Tyson Pérez ni confirma ni desmiente

Tyson Pérez es el primer fichaje del Unicaja con vistas a la temporada 2024/2025 cuando todavía ni ha comenzado la temporada en la Liga Endesa 2023/2024. El jugador seguirá en el Andorra esta temporada antes de comenzar de manera efectiva su aventura en Málaga. El pívot hispanodominicano, por su parte, echa balones fuera en unas declaraciones realizadas en los medios andorranos.

"Al final estamos en pretemporada, lo que tengo que hacer que es entrenar bien y acoplarme al equipo, lo que tenga que pasar pasará. Aún no tengo nada claro, pero no voy a mentir, obviamente hay esa posibilidad, pero en este momento estoy concentrado en el equipo y adaptarme a los sistemas. Ya pasará lo que tenga que pasar", comentaba el jugador, que no aclara su futuro pero va dando pistas.

La versión del club

"Es un jugador que hemos estado siguiendo. Teníamos muchos deberes hechos este verano y hemos intentado adelantar. No está del todo concretado, hemos mostrado interés como otros equipos. Tiene contrato con Andorra y poco más puedo decir. Siempre estaremos en el mercado. Si hay una buena situación de un jugador cupo, en una posición donde nuestros jugadores son veteranos... Pensamos que Tyson Pérez puede ser una opción importante cara al futuro dentro de unos parámetros sensatos y normales. En otras cuestiones no entraremos. Hasta ahí puedo decir. Siempre que hemos abordado una situación teníamos claro lo que queríamos hacer y no nos hemos movido, como ha sido este caso", comentaba Juanma Rodríguez hace unos días en Zona Verde, de 101TV.

Un cupo interesante

Pérez es un jugador que encaja en planteamientos de futuro. Tiene 27 años aunque empezó a jugar tarde al baloncesto. Los dos ala-pívots (Melvin Ejim y Will Thomas) tienen un año más de contrato y son de los más veteranos del grupo y dará un cupo de calidad para tenerlos repartidos entre todas las posiciones, lo que siempre da más facilidad de movimiento para el futuro. Es lo que ha perseguido el Unicaja con esta operación. Se privilegió la continuidad del bloque y ello hizo que se dilatara una opción de mercado hasta la próxima temporada, trabajando con previsión es más sencillo. Esa idea de tener cupos de calidad y que aporten se intenta mantener.