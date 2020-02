Fichar por supervivencia

La Copa del Rey ha sido un chute emocional para todos los estamentos del Unicaja, pero ha tenido un coste físico tremendo. Si el lunes se conocía la lesión de Axel Toupane, que prácticamente dice adiós a la temporada, el día después fue desolador una vez se realizaron las exploraciones pendientes a los jugadores tocados. Carlos Suárez y Jaime Fernández paran de manera indefinida y Alberto Díaz regresa de la concentración de la selección española por unos problemas en el isquiotibial que ya tenía en los partidos de sábado y domingo.

No hay plazos de recuperación, pero son dolencias complicadas las que tienen los jugadores madrileños. Carlos Suárez, con una fuerte contusión en el cuarto dedo de la mano derecha, tiene afectado el tendón y va a seguir un tratamiento conservador con inmovilización de la zona que le va a tener un tiempo parado. Se le colocará una férula de momento. Y se verá si puede jugar con ella una vez pase en plazo. El reto es que esté para las eliminatorias de Eurocup, pero desde el club no se quiere poner ningún plazo.

Algo parecido ocurre con Jaime Fernández, que sufre unas molestias en el tendón de Aquiles ahora del pie izquierdo, que se unen a las que venía teniendo en el derecho, y que va a provocar que se mantenga en reposo por tiempo indefinido, en función de la evolución de la lesión y su respuesta a los tratamientos que se le apliquen. Durante la pasada ventana se alivió de manera significativa el dolor, habrá que ver cómo responde ahora. Aunque la situación se ha complicado porque si antes tenía sólo un pie fastidiado, ahora tendrá los dos. Cuándo volverá depende de cómo van evolucionado.

No acaban ahí las malas noticias. Alberto Díaz no podrá jugar en esta ventana con la selección española. El base malagueño tiene problemas en los isquiotibiales de su pierna derecha y no podrá actuar en los partidos ante Rumanía y Polonia. Deberá estar de baja entre siete y 10 días. Así que los problemas. Podría llegar ante el Real Madrid, aunque todo dependerá de cómo evolucione. Dentro de lo malo, hay dos semanas para recuperar. Melvin Ejim también se resintió durante la Copa levemente de su tobillo fastidiado.

En esta situación, aunque no se puede inscribir jugadores en la Eurocup, el club se plantea fichar por simple supervivencia. La competición europea es la más importante, pero hay que jugar también la ACB. Y si, como se desea, se avanza, vendrán semanas con tres partidos. Ya sin Toupane, si Suárez y Jaime no mejoran de sus molestias, el equipo puede quedarse demasiado cojo. Un jugador que refuerce al equipo y haga una rotación en la ACB puede aliviar la carga de minutos. Ya se ha visto en la Copa que el equipo ha sufrido con acumulación de minutos en partidos muy seguidos. Hay un cupo de extracomunitario libre, no hay restricciones en ese aspecto. En las próximas horas se tomará una determinación. Hay división de opiniones, pero los últimos partes médicos no son halagüeños.