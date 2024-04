Final Four de BCL: Horario y dónde ver en TV el UCAM Murcia - Unicaja

Arranca la Final Four de la BCL en el Belgrado Arena. Energías y pensamientos de los 4 equipos participantes se centran en llegar de la mejor manera al viernes, cuando empiecen las semifinales en el Belgrade Arena. El Unicaja se enfrenta al UCAM Murcia en la segunda semifinal (21:00 horas). Un equipo murciano que está viviendo uno de los mejores momentos de su historia y que en Belgrado estamos seguro que será un rival complicadísimo. El equipo de Sito Alonso está haciendo una extraordinario temporada, teniendo la clasificación asegurada tras superar los Playoff previos por un claro 2 a 0 ante MHP Riesen Ludwisburg de Alemania. De hecho, el conjunto murciano fue el segundo en clasificarse tras el malagueño.

Esta cita en la Final Four BCL no es la primera para UCAM Murcia. Hay que recordar que en 2018 particparon en la fase final que se jugó en Atenas, en la que acabaron terceros de la competición. En aquel equipo pimentonero había actuales integrantes del Unicaja, empezando por el entrenador Ibon Navarro y su ayudante Alberto Miranda, además del pívot Augusto Lima. El camino de UCAM Murcia a la Final Four ha sido muy recto durante toda la temporada. Fue líder de sus respectivos grupos tanto en la fase regular (el H, con un balance de 5-1 superando al Bertram Derthona Tortona, Tofas Bursa e Igokea m:tel) como en el Round of 16 (el L, con un registro 4-2 imponiéndose al Promitheas Patras, Hapoel Holon y AEK BETSSON BC). En los cuartos de final, como hemos mencionado anteriormente, el equipo dirigido por Sito Alonso resolvió por la vía rápida tras imponerse al MHP Riesen Ludwisburg por 2 a 0 (98-72 y 72-85).

Fecha y Horario

El UCAM Murcia-Unicaja, correspondiente a la Final Four de BCL, se jugará este viernes, 26 de abril, a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver en TV

El partido se podrá ver en 101 TV, Canal Sur y Teledeporte, también en la pantallas del Carpena, donde podrán acudir los aficionados malagueños.