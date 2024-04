La huella serbia en el Unicaja

El Unicaja está ya en Serbia para jugar la Final Four de la BCL. En ese país conquistó su primer título, la Korac de 2001 en Vrsac. Y hay influencia serbia en el club, desde que en 1987/88 se hiciera cargo del equipo Moka Slavnic hasta que se marchó Dejan Kravic tras una actuación temporal en la campaña 2021/22. El peso más grande es el de Boza Maljkovic, entrenador que dirigó desde 1999 a 2003 y con el que hay un antes y un después en la historia del club. Embajador de la entidad en esta Final Four de Belgrado, presidente del Comité Olímpico de Serbia y una personalidad en el país. Pero hay más si se rasca. El primero, el citado Moka Slavnic, un jugador de culto en los 70, multicampeón de Europa y del mundo y con Yugoslavia, un jugador genial y polémico que también estuvo en el Joventut. Estuvo en la 1987/88 y dejó una miríada de anécdotas que bien relataba su segundo, el añorado José María Martín Urbano. Tras 23 derrotas seguidas, el Caja de Ronda consiguió una salvación en un play off agónico con el Manresa.

Hay 15 jugadores con pasaporte serbio que han jugado en el Unicaja alguna vez, todos en este siglo XXI después de la apertura de las fronteras de manera intensiva. Algunos, como DeMarcus Nelson, con un poco de intríngulis, con los papeles tras jugar varias temporadas en el Estrella Roja. El que más huella dejó fue Nemanja Nedovic, que jugó desde 2015 a 2018 en Málaga. Pegó un salto como jugador muy importante en el Unicaja a las órdenes de Joan Plaza, verificando las cualidades que se le suponían, tras jugar en los Warriors en la NBA al lado de Stephen Curry. Jugó 168 partidos en el Unicaja, con 12.3 puntos de media. Fue parte del equipo que ganó el último título europeo, la Eurocup de 2017. Ahora está en el Estrella Roja (32 años) y seguro que estos días se deja ver por Belgrado. Sólo queda Alberto Díaz de aquella plantilla, pero más personal del club.

El primer jugador serbio también fue carismático, Milan Gurovic. Aunque jugaba con pasaporte griego (entonces el concepto comunitario y no europeo era el que primaba), en el que constaba como Malatras, el ex jugador del Barça dejó también su sello. Dos temporadas, con una final de ACB. Un alero de tremenda calidad aunque muy volcánico. El Barça de Aíto pagó un dinero grande al Peristeri, curiosamente otro equipo en Final Four, y después vino a Málaga, donde con Boza Maljkovic también dio detalles de su calidad. Fue campeón del mundo aún con Yugoslavia en 2002 siendo jugador cajista. Dejó alguna actuación para el recuerdo, como esos 32 puntos para ganar en el Palau (99-101). Promedió 12.5 puntos y 3.5 rebotes.

Después, un base, Bojan Popovic, que estuvo en la campaña 2007/08. Uros Tripkovic, un fino alero tirador que tuvo problemas de lesiones (2010 a 2012). Vladimir Stimac, un pívot que rindió muy bien como rol con Joan Plaza (2013/14). Un canterano, Kenan Karahodzic, miembro de la generación de Domas Sabonis y Francis Alonso, que también tuvo la nacionalidad bosnia. A la inversa, Dejan Todorovic, coetáneo de Alberto Díaz, que jugó con Serbia y al que las lesiones le han impedido desarrollar una carrera de mucho más nivel. Debutaron los dos con el primer equipo. Stefan Markovic (2014/16), un base de mucho nivel que ayudó a hacer crecer al equipo y a aquella temporada con Plaza en la que se llegó a semifinales de ACB, con aquel quinto partido contra el Barça, y Copa. Dejan Musli (2016/17) estuvo en aquel equipo campeón de la Eurocup. Le había entrenado Ibon Navarro en Manresa y fue fichado para la pintura. Dragan Milosavjlevic (2017 a 2021) debía haber sido un jugador más trascendente. Dos temporadas in crescendo pero una rotura de ligamentos justo cuando acababa de renovar por dos temporada preparando el Mundial de China quebró su carrera. También está en Belgrado. Aleksa Avramovic (2019/20) no se consolidó con Luis Casimiro pero ahora es un jugador muy aprovechable en el Partizan de Zeljko Obradovic. Kosta Perovic (2012/13) en el año prescindible de Repesa y Marko Simonovic (temporero en la 2019/20) completan el elenco serbio en la historia del Unicaja.