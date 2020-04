13 años del inolvidable triple de Pepe Sánchez

El mágico triple de Pepe Sánchez ya va siendo adolescente. 13 años se cumplen este Domingo de Resurrección del pase del Unicaja a la Final Four de la Euroliga. La propia competición lo recordaba como hito en las redes sociales. El equipo malagueño ganó dos títulos europeos, la Korac de 2001 y la Eurocup de 2017, pero nunca quizá se holló más alto en el concierto internacional. Ese 2007, sólo Panathinaikos y CSKA fueron mejores equipos que el malagueño.

En los cuartos de final de la Euroliga, tras haber quedado primero en el Top 16 delante de Dynamo de Moscú, Benetton y Aris de Salónica, el Unicaja se enfrentó al Barcelona con factor cancha. La eliminatoria se jugaba en Semana Santa. El Martes Santo, el Unicaja vencía por 91-75 en un partidazo en el Carpena y dos días después, Jueves Santo, había la oportunidad de cerrar el pase en el Palau. Una actuación estelar de Navarro (25 puntos) alejaba la posibilidad y se acababa con un marcador engañoso (80-58).

Para el jueves siguiente, 12 de abril de 2007, quedaba el tercer partido. En un ambiente excepcional, quizá el día que más temperatura ha alcanzado nunca el Carpena, se jugó un partido eléctrico, a pocos puntos. El contexto era complicado. El Unicaja no disponía de Daniel Santiago, su interior más decisivo y techo, por problemas en la vista que le llevaron a ser operado. Marcus Brown jugó su primer partido de la temporada en el primer partido de cuartos de final tras pasar problemas físicos de pubis desde el inicio. El jugador más alto era Iñaki de Miguel. En esta misma temporada, el equipo había perdido por 53 puntos en Badalona o por 30 en Ljubljana en fase anteriores de la competición.

Pero el círculo se cerró ese 12 de abril de hace ahora 13 años. El Unicaja acabaría jugando con Pepe Sánchez, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Jiri Welsch y Carlos Jiménez como quinteto, small ball adelantado de Sergio Scariolo. Fue clave Marko Tusek, un temporero, máximo anotador aquel día con 15 puntos. Con igualdad extrema se llegó al final. Con 62-62 se entró en el minuto final y Pepe Sánchez metió, a pase de Berni, el triple que colocaba el 65-62. Quedó para la historia que el triple fue la sentencia, pero no se acabó ahí el partido. Navarro metió dos tiros libres y Marcus Brown metió los dos últimos puntos del duelo porque Lakovic no acertó sus tiros libres y el último rebote acabó para el equipo malagueño.

Tiempo después, Pepe Sánchez recordaba ese histórico lanzamiento en estas páginas. "Ese momento era cuadrar los tres años vividos en Málaga, magníficos. Antes ganamos la Liga y la Copa, eso se hizo como un grupo homogéneo que en el tercer año se desarmó. Pero aún seguimos con Sergio [Scariolo] y varios jugadores. Es un momento muy especial, la fotografía en lo personal de aquellos tres años. Hubo momentos iguales o mejores como la Copa y la Liga. Pero aquello era meterse en la Final Four y cuadrarlo. En aquel momento parecía normal, pero a mi mujer le dije cuando me fui de Málaga, y me lo recuerda alguna vez, que pasarían muchos años hasta que el Unicaja volviera a repetir algo parecido. No lo decía por arrogancia, sino porque ganar es difícil, muy difícil. Aquellos años de éxitos, con la distancia, se ven como algo meritorio, quizá irrepetible de aquella manera. Y ese triple lo llevo en el corazón. Sentí que con él la gente de Málaga se sacaba una espina clavada", decía el mago argentino.