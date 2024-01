Fotis Katsikaris vuelve a la ACB: Ficha por el Basquet Girona

Fotis Katsikaris (Korydallos, 1967) será el entrenador principal del Bàsquet Girona. Después de su salida del Unicaja en enero de 2022 no había dirigido a ningún equipo el técnico heleno, que regresa a la ACB, donde tiene una dilatada experiencia. Después de un gran comienzo de temporada, en el que llegó a soñar con su presencia en la Copa del Rey, el equipo gerundense cayó en picado y está inmerso en una racha de varias derrotas que ha hecho al club presidido por Marc Gasol tomar la determinación de rescindir el contrato de Salva Camps, técnico con buena fama y que había trabajado muy bien en ese arranque. Había desplegado un muy buen baloncesto, de hecho el Unicaja no lo tuvo sencillo en el partido disputado en Fontajau.

A sus 56 años, Katsikaris cuenta con amplia experiencia como entrenador en la ACB: de 2006 a 2008 fue entrenador del Valencia Basket, de 2009 a 2013 fue entrenador del Bilbao Basket, de 2015 a 2017 fue entrenador del UCAM Murcia, la temporada 2017-2018 fue entrenador del Iberostar Tenerife, la temporada 2019-2020 fue entrenador del Herbalife Gran Canaria y su última experiencia fue en el Unicaja de Málaga. Inició su trayectoria en los banquillos de 1998-2003 con la AEK Atenas ayudante de Ivkovic y Sakota. También ha sido seleccionador nacional ruso y griego y tiene experiencia como entrenador en la liga griega, rusa e israelita.

Tras su salida de Málaga

"España es un país en el que he estado 15-16 años. No sólo quiero volver porque es la mejor liga de Europa, también es que tengo un nombre allí. Es diferente ir a Francia por primera vez por ejemplo cuando no te conocen. Estoy abierto a cualquier situación buena y porque no tuve una experiencia tan buena me gustaría ir a algún lugar donde pueda trabajar con confianza y respeto, que no fueron mis dos últimas aventuras. Dondequiera que vaya me gustaría que fuera una situación saludable, que se entendiera correctamente y que me moviera en la misma línea en lo que hacemos", dijo el técnico heleno en su país tras salir del Unicaja.