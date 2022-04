Katsikaris habla por primera vez tras salir del Unicaja y lanza un dardo

Hace justo tres semanas que Fotis Katsikaris dejó de pertenecer al Unicaja después de una salida que se enquistó tras ser destituido como entrenador del primer equipo. Está libre ahora el griego, que habló por primera vez tras su salida del equipo malagueño. Lanzó un dardo de su etapa cajista y dio claves para saber cómo se encuentra. "En la carrera de un entrenador pueden pasar muchas cosas, malas o buenas. Son cosas que con el tiempo vas madurando sobre tus sentimientos. Desafortunadamente, después de que regresé de América, las cosas no resultaron como esperaba por varias razones. Por eso quiero aprovechar este verano para calmarme, porque hubo algunos otros problemas además del baloncesto que me afectaron en mi trabajo personalmente. Estos meses hasta el verano me van a ayudar mucho", aseguraba el griego a Basket.gr.

El técnico, que fue reclamado para analizar la eliminatoria de Euroliga entre el Olympiacos y el AS Mónaco de play off, mostraba su deseo de regresar a la ACB. "España es un país en el que he estado 15-16 años. No sólo quiero volver porque es la mejor liga de Europa, también es que tengo un nombre allí. Es diferente ir a Francia por primera vez por ejemplo cuando no te conocen. Estoy abierto a cualquier situación buena y porque no tuve una experiencia tan buena me gustaría ir a algún lugar donde pueda trabajar con confianza y respeto, que no fueron mis dos últimas aventuras. Dondequiera que vaya me gustaría que fuera una situación saludable, que se entendiera correctamente y que me moviera en la misma línea en lo que hacemos", finalizaba.