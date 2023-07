Fran Vázquez enseña sus secretos a Yankuba Sima

Pocos días de vacaciones ha tenido Yankuba Sima, puesta a punto para la pretemporada que ya ha arrancado para el pívot gerundense, reforzadísimo en las últimas semanas de temporada. De menos a más en cuanto a prestaciones desde que llegó a Málaga, adaptación al ecosistema del Unicaja que no fue sencillo por su poco ritmo en Venecia, pero cerrando el curso 22/23 a un nivel muy alto; junto a Ejim, el que más ascendió en los play offs. Y ahora trabaja en Los Guindos junto a Fran Vázquez, maestro de lujo el que tiene el Unicaja para sus pívots. Nadie mejor que el de Chantada para desarrollar a los interiores aún por desarrollar, como es el caso de Sima, al menos esa es la percepción del club: el dar un paso adelante con una buena pretemporada en las piernas. Donde además tendrá un gran protagonista hasta el regreso de Augusto Lima, recuperación que va a buen ritmo.

Fran Vázquez ya trabajó el pasado verano con Rubén Guerrero antes de incorporarse al Monbus Obradoiro. El gallego pulirá en los próximos días a Yannick Nzosa, cuando regrese de la República Democrática del Congo, antes de encontrarle un destino; gestiones que están avanzadas con Movistar Estudiantes, donde buscará minutos. Está el interior africano ante una temporada clave en su desarrollo, conscientes en el club de darle todos los medios para que vuelva a despuntar, aún con solo 19 años pero más de un año natural sin jugar. Se encargará Vázquez de enderezar ese potencial.

A sus 40 años, Vázquez formó parte el pasado curso del cuerpo técnico de Antonio Herrera en el júnior, dar esa experiencia y hacer crecer a los pívots. "Tuve una conversación con Joan Plaza y me dijo que podía ayudar a los jóvenes, me dijo de probar a ver cómo se me daba y fui quemando etapas. Estuve en Tenerife con chavales jóvenes y Mike Tobey me pidió el favor de trabajar, de que le diera consejos para jugar. Él ya sabía cosas, pero estuvimos dos meses trabajando muchas cosas. Quedé contento con aquello, vivencias que crees que puedes dar a otras personas. Muy contento con eso. El año pasado estuve con Rubén un mes; veía un jugador que se podía extraer en movimientos de poste bajo, algo de tiro; que no fueran rebotes y alley oops", desarrollaba Vázquez hace unas semanas de cómo empezó esa salida. Yankuba Sima es el privilegiado.