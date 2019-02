28 puntos y triple ganador para Francis Alonso

Se acerca marzo, el punto culminante de la temporada de la NCAA. Y los dos malagueños en la División I, Francis Alonso y Rubén Guerrero, llegan a un momento bonito. Ambos acaban esta temporada su periplo universitario y vivirán en próximas fechas el Senior Day. El último partido en casa de la temporada hay una gran fiesta para despedir a los jugadores que se licencian.

Alonso vivirá el Senior Day el próximo domingo. Antes, su familia, ya en Greensboro para un señalado día, ya pudo ver la dimensión del malagueño en su universidad, donde dejará una gran huella. Alonso metió 28 puntos y el triple de la victoria en la prórroga para derrotar por 79-76 a Western Carolina. 4/7 en tiros de dos, 3/9 en triples y 11/13 en tiros libres fueron las cifras de tiro de Alonso en 36 minutos en pista, con cinco pérdidas en el debe.

.@francisalonso10 is back with the late-game heroics! Here’s the shot that won the game tonight. #letsgoG pic.twitter.com/niScvyaZZX