Los lazos de Francis Alonso y Rubén Guerrero con Alberto Abalde

Uno de los mejores proyectos, ya realidad en este caso, del baloncesto español es Alberto Abalde. El Real Madrid, rival este domingo del Unicaja, pagó por él 1.5 millones de euros al Valencia este verano. Una inversión fuerte en este contexto, pero que se vio estratégica por el club blando. Y las sensaciones que emite el jugador gallego, hijo y hermano de baloncestistas, son muy buenas. Un físico privilegiado y el refinamiento técnico necesario para, desde sus dos metros, ser un jugador de nivel Euroliga, y subiendo. Sergio Scariolo quería tenerle en el pasado Mundial de China, pero el jugador arrastraba problemas físicos y prefirió no dar su disponibilidad.

Abalde, que metió 16 puntos en la victoria del Real Madrid ante el Zenit del jueves, es uno de los jugadores que ha dado un paso adelante sin Campazzo. Y tiene una buena relación con Rubén Guerrero, con el que comparte generación de 1995, y con Francis Alonso. Los tres formaban parte de la selección española sub 20 que en 2015 fue subcampeona de Europa ante Serbia, en la que destacaban Guduric, Jaramaz y Zagorac. En esa España el líder era Juancho Hernangómez, con Marc García, Illimane Diop y el propio Abalde como lugartenientes. Rubén Guerrero sufrió un esguince de tobillo y jugó poco. Y Alonso, un año menor, venía de jugar el Mundial sub 19 y no dispuso de mucho protagonismo, pero cogió experiencia para ser campeón el año siguiente. Ambos estaban ya embarcados en la aventura estadounidense de la que regresarían en 2019 para firmar por el Unicaja, en el que ahora son titulares y con protagonismo. Antes, Guerrero y Abalde fueron medalla de bronce en 2013 en sub 18, en un partido resuelto con un triple de Juancho Hernangómez ante la Letonia de Porzingis y a cuya celebración corresponde la fotografía de la información. Abalde, formado en el Joventut de Badalona, tuvo el trampolín de Valencia, donde maduró con minutos como base en situaciones difíciles. Los tres coincidirán mañana en el parqué del WiZink Center.