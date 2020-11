Rubén Guerrero y Francis Alonso, nacidos en 1995 y 1996, llevan desde niños compartiendo experiencias. Y ahora se encuentran en la selección española, en la burbuja de Valencia, jugando los partidos de clasificación para el Europeo 2022. Este lunes (19:30 horas, BeMad) jugarán ante Rumanía para cerrar este periplo, con el objetivo de ganar y sellar la plaza.

La Federación le dedicó un reportaje a los dos malagueños, hablando de su inicio común, su trayectoria en Los Guindos, después en Estados Unidos y ahora esta coincidencia en la selección absoluta. Ya lo hicieron también en una sub 20 con la que fueron subcampeones de Europa en 2015.

"Nuestros años en Los Guindos, en junior también, fueron muy divertidos. En junior teníamos un gran equipo, yo era de primer años y él de segundo, estaba Domas Sabonis, había muchos jugadores de mucho talento. Fue también otra época en que nos lo pasamos muy bien", refrescaba Francis Alonso.

"Yo me fui a Estados Unidos al acabar mi etapa junior, quería continuar con mis estudios y compatibilizarlo con el baloncesto. Fui a Wichita, un pueblecito de Kansas. Estuve tres años en Florida y dos en Alabama, cinco años de universidad", relata Rubén Guerrero, mientras que Francis Alonso siguió sus pasos: "Decidimos ir a un Prepschool, a una hora de Boston, allí en Massachussetts. Fue durillo el primer año, pero a medida que pasas obstáculos te vas sintiendo mejor, más preparado para los cuatro años de universidad"

"Coincidimos allí en Estados Unidos, fue gracioso. El año último coincidimos en el torneo de Conferencia. Jugamos allí en Greensboro en el torneo final y estuvimos a punto de ganarles", decía Rubén. "Nos dieron un sustillo", comentaba divertido Francis.

Sobre su trayectoria en selecciones inferiores, Rubén Guerrero se queda con "la plata en el Europeo sub 20 de 2015, me fastidié el tobillo, pero fue un campeonato precioso. Lo recuerdo todas las selecciones como una familia, como ahora lo tenemos aquí, eso se ha llevado siempre en todas las selecciones".

"Me quedo con la sub 20 en 2016, que ganamos el Europeo, teníamos un grupo increíble. La gente no confiaba en nosotros y fue un aliciente para dar el máximo e intentar ganar", recordaba Alonso.

"Que los dos estemos aquí es un orgullo, miras hacia atrás y ves los años que hemos pasado fuera de casa sin nuestros amigos, sin nuestra ciudad... Y estar aquí, pues joder, fíjate, nos ha ayudado toda esa experiencia", miraba hacia atrás Francis Alonso.

¿Y ahora? "Es mi segunda ventana y la primera de Francis, estamos empezando, no es por ponernos un límite. Ojalá sigamos viniendo y paso a paso lleguemos a Europeos, Mundiales o algo increíble que sería ir a unos Juegos", deseaba Rubén Guerrero, algo que corroboraba Alonso: "Paso a paso, paciencia, es mi primera y estoy aprendiendo de todo, adaptándome y ayudando al equipo lo que sea. Lo que venga en el futuro vendrá, pero ahora aprovechamos esto".