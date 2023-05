Francis Alonso, un "final amargo" en Bilbao

No ha sido la temporada soñada por Francis Alonso en Bilbao. Salió tras dos temporadas en el Unicaja buscando continuidad. En Bilbao ha jugado, pero no en el tramo final de campaña debido a una lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano.

"Francis Alonso no continuará en Surne Bilbao Basket. Ha disputado 37 partidos con la camiseta de Bilbao Basket dando al equipo talento clave en victorias como las de Badalona (19 puntos) o su 18 puntos en la victoria ante Girona. Un jugador en clara progresión al que una desafortunada lesión frenó su mejor momento. Agradecemos al escolta su persistencia y afán de superación, al igual que su profesionalismo y total disposición con compromisos de club y aficionados", decía el club en una nota común para todos los jugadores que no iban a continuar en Miribilla. El club vasco tenía la opción de activar o no el segundo año de contrato con el malagueño, pero optó por romper el vínculo.

"Final amargo en todos los sentidos, pero así es el deporte que tanto nos engancha. Nada me quitara los buenos momentos que me llevo del Surne Bilbao y de su ciudad. Gracias a todos. Y gracias Miribilla por los valores y el cariño que he recibido, los llevaré conmigo siempre", era el mensaje de despedida de Francis Alonso a través de las redes de los seguidores bilbaínos.

El de La Malagueta está ahora centrado en apurar su recuperación para intentar llegar bien al comienzo de la temporada próxima. No deja de ser un cupo interesante para equipos de la ACB, aunque a lo largo de su carrera demostró que no le frena la aventura, estuvo cinco años en Estados Unidos formándose antes de saltar al profesionalismo. Momento de estudiar proposiciones para escoger la que mejor se adapte.