Francis Alonso suma otra actuación sobresaliente con Movistar Estudiantes

Francis Alonso, MVP de la semana en LEB Oro

Francis Alonso se erige como uno de los líderes de Movistar Estudiantes, rendimiento del malagueño que ha sido inmediato en la entidad colegial. Fue MVP de la primera jornada en LEB Oro, oportunidad que debe aprovechar el escolta para no perder distancia con la élite, y de momento su huella no puede ser más contundente. Ganaron los madrileños al Real Betis en San Pablo (77-86), con un Francis Alonso que completó una gran tarjeta: 15 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 24 de valoración, un total de 27 minutos en pista. 2/5 en triples y un +18 en esa estadística que tanto gusta a entrenadores, el mejor de su equipo. No llegaba en una situación fácil Estudiantes a Sevilla, derrota la pasada semana en el WiZink ante Oviedo que hacía aumentar las exigencias para este fin de semana. Estuvo estelar el jamaincano Alec Wintering, con 25 puntos, 8 asistencias y 41 de valoración.

Yannick Nzosa solo disputó once minutos. No anotó una canasta, ritmo que no era favorable para el jugador cedido por el Unicaja, que terminó con -3 de valoración. Por su parte, Carlos Suárez hizo 6 puntos y 2 rebotes en trece minutos, otro jugador que debería se indispensable en el engranaje del equipo madrileño, sabiduría y liderazgo para que se pueda aspirar al ascenso a ACB después de varias temporadas en las catacumbas del baloncesto español. 2-1 es el balance hasta ahora del equipo dirigido por Pedro Rivero.

Gran noticia el ver a Francis Alonso a este nivel, verano enfocado a sanar una rodilla que quizá le dejó sin hueco en ACB, pero encontrando un club que atrae miradas. En Málaga se vigilará con interés a este Movistar Estudiantes aderezado de verde, especialmente para seguir la progresión de Nzosa, méritos que fueron prometedores en pretemporada, pero sin dar el estallido, como si lo ha hecho Alonso, ya hasta en dos ocasiones.