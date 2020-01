Francis Alonso vuelve a jugar tras más de tres meses

No fue durante mucho tiempo, 2 minutos y 58 segundos. Lo hizo en el tercer cuarto, cuando el Betis se escapaba y Jota Cuspinera le metió para ver si podía cambiar el ritmo del partido. Pero Francis Alonso volvió a jugar al baloncesto en un partido oficial. Fue en la dura derrota del Fuenlabrada ante el Betis (69-85), en un encuentro directo en la pelea por el descenso, en el que el equipo sevillano estuvo mucho más acertado y con las ideas más claras. Alonso falló el triple que intentó, cogió dos rebotes y perdió un balón en el escaso tiempo que estuvo en pista, los últimos minutos del tercer cuarto.

La cesión del malagueño al Montakit Fuenlabrada está resultando negativa. No jugaba desde el 28 de septiembre, ante el MoraBanc Andorra. Un edema óseo en el tobillo, no diagnosticado por los servicios médicos fuenlabreños, tuvo que venir a Málaga para que se le encontrara la dolencia y se le tratara adecuadamente. Pero ya lleva más de un mes disponible y hasta este domingo no decidió su técnico darle minutos.

En el Unicaja se sigue con cercanía la evolución Alonso, al que se firmó por tres temporadas después de su muy exitoso pase por la NCAA. Ahora está probando la otra cara, mucho más amarga, del baloncesto de élite.