Francis Trujillo, reflexiones antes del debut del Unicaja Mijas en Liga Challenge

El Unicaja Mijas finaliza su preparación antes de iniciar su periplo en Liga Challenge, el próximo paso de un equipo que mantiene un potencial enorme, estructurado nuevamente con jugadoras de la casa, retoques durante el verano para garantizar el nivel en la segunda categoría nacional. Francis Trujillo será el encargado de manejar la nave malagueña, sustituyendo a Jesús Lázaro, en una línea continuista. "Podemos ser perfectamente el equipo que más tiempo lleva trabajando en la competición, entonces en ese aspecto estamos avanzados físicamente y en cuanto a conceptos de nuestro juego. Creo que llegamos en un buen tono físico y de conocernos entre nosotras. Ya estamos preparados para afrontar la primera jornada con muchas armas ya. Cuando llegas a una competición nueva, tienes que ver en el lugar que estás, cómo estás de cerca o lejos en comparación con el resto de equipos, entonces todos estamos con esa expectativa, de decir 'oye, estamos aquí, a ver dónde estamos'. Parece que si estamos en nuestro tope, podemos competir en esta Liga y podremos ir sacando partidos", explicaba Trujillo en los micrófonos del club.

"La inexperiencia debería ser un pro, si es un contra tendremos un problema; nos tiene que dar una ilusión que multiplique por cinco al resto, los sueños que no van a tener el resto, las jugadoras con las que te enfrentas, entonces tenemos que convertirlo en un pro; si se convierte en un contra, mi trabajo es minimizarlo, convertir que sea bueno el aterrizar en esta categoría", ese objetivo más cortoplacista y una identidad bien definida, integral porque se puede extrapolar al primer equipo masculino. "En general estamos intentando, es la idea, de ser un equipo diferente en cuanto a irnos a defender desde arriba, poner un juego de ida y vuelta, que es verdad que a veces nos puede castigar porque no somo las más grandes físicamente, sobre todo del 1 al 4, nos puede perjudicar en ciertos aspectos, pero es la seña de identidad que queremos transmitir a las que vienen por debajo, la gente que viene a vernos, esa propuesta de ir a por los partidos. Vamos a ser un equipo agresivo, donde una mayoría de jugadoras no tengan una posición definida, esa versatilidad, que nuestra '4' pueda subir la pelota. Que cada día sean una o dos jugadoras distintas las que destaquen, es lo que estamos intentando y lo que podemos conseguir".

"Zamora se quedó a un partido de ascender, es uno de los mayores presupuestos de la categoría; para mí la base más top de la Liga, que es Isa Latorre; un juego interior muy bueno, exteriores con una capacidad de anotación muy grande, muchas jugadoras que tiran con un buen porcentaje de tres. Es un equipo que apenas va a perder partidos en su campo, eso seguro. Tendremos que jugar con la presión que ellas puedan tener en un momento dado. Vamos sin ese miedo a perder, entonces si le podemos traspasar en un momento dado esa presión, es la baza que podemos contar porque es un equipo que está bien armado", analizaba el malagueño al primer rival, de los principales contendientes al ascenso. "Necesitamos a la gente, ese público ahí para que la gente dé un paso más en un momento dado. La gente se va a divertir porque va a ver un equipo guerrero, que pelea cada balón, poner más esfuerzos que el rival y el público eso siempre lo agradece, que estén aquí y nos aprieten, nos achuche", ese llamamiento que siempre suma.