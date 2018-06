Fuga de valor en Los Guindos

La cantera del Unicaja sufrirá una fuga importante la próxima temporada. Uno de los jugadores más prometedores que germinaban en la factoría de Los Guindos, Rubén Domínguez (15 años), ha comunicado al club que no continuará en Málaga. Hasta los 16 años no hay posibilidad de hacer vínculo profesional, así que los jugadores tienen libertad de movimientos. Domínguez es un jugador en edad cadete que fue reclutado por el Unicaja cuando aún jugaba en minibásket pero llamaba la atención su categoría. Ya participó con 11 años en la Minicopa de 2015 con el Unicaja en Las Palmas, como también hizo en 2016 y 2017, un récord en el baloncesto español. Llegó a Málaga procedente desde Puerto Real (Cádiz) con 11 años. Normalmente, el Unicaja no ficha a jugadores desde fuera de Málaga antes de edad infantil (13-14 años), pero las especiales cualidades del gaditano propiciaron una excepción.

Rubén Domínguez se irá al CB Torrelodones de Madrid. El jugador y su familia consideran que el cambio es lo mejor para su desarrollo. Esta temporada ha jugado en el primer equipo cadete a las órdenes de Chiki Gil, ha estado convocado con la selección sub 15 y tiene opciones de entrar en la lista para ir al Europeo sub 16 pese a tener un año menos que la mayoría de compañeros. En la Federación está catalogado como uno de los mejores proyectos de su generación en España. Pasa holgadamente el 1.90 y se desenvuelve en posiciones exteriores. Tiene un tiro inusualmente certero para su edad y una alta capacidad de anotación. Obviamente, había despertado interés en otros clubes, pero en el Unicaja ha sentado especialmente mal esta marcha de un jugador por el que se había apostado desde muy temprana edad.

Se trata de un exterior de 15 años, más de 1.90 metros y un tiro privilegiado

El Torrelodones es un club especializado en el trabajo de cantera, al que ya se marcharon un par de años atrás el técnico malagueño Alberto Oña, formado en la EBG y que también dirigió en la cantera del Unicaja, y los jugadores de la EBG Victor Chuka y Pedro Sánchez. El primero de ellos es internacional y tiene la misma edad que Rubén Domínguez.

Con el respaldo de la Basketball School Excelence, el Torrelodones busca captar talentos, darles formación deportiva, facilitarles sus estudios y alojamiento y ayudarles en su desarrollo. Para ello se vale de becas para los jugadores. A cambio se hacen con sus derechos e intentan venderlos más tarde para alimentar la cadena. Digamos que se profesionaliza el horario del joven jugador. Es algo que también hace la CBA en Canarias.

Es un golpe duro para la cantera del Unicaja. Hace dos años justamente hubo una fuga similar por la proyección y la edad. Con 15 años también, Gody Dike, malagueño de origen nigeriano, se marchó a la cantera del Real Madrid. Aún le queda una temporada más de junior y es fijo en la selección española sub 18. En un periodo en el que se vive la mayor presencia de jugadores de Los Guindos en las selecciones inferiores de España, aunque los resultados de los clubes no hayan sido óptimos, la pérdida de jugadores de características especiales como Domínguez golpea. Está la opción de irse a Estados Unidos a la NCAA, que ya ejecutan jugadores que finalizan la etapa junior como fueron Domas Sabonis, Francis Alonso y Rubén Guerrero y tiene previsto hacer para la próxima temporada Jesús Carralero, uno de los destacados de la generación de 2000. Pero cuando la marcha se produce en un nivel inferior y a una cantera cuyo equipo senior está en EBA cabe también el debate.

El club anunció semanas atrás la incorporación de Germán Gabriel como director técnico de la cantera. La Opinión publicaba ayer que será también entrenador del equipo junior y de EBA. Se incorporará la próxima semana tras estar presente en un compromiso que tenía adquirido con la selección de Gran Bretaña para estas ventanas. Sigue al frente de la cantera Ramón García, encargado de reclutar jugadores y jugadoras. El modelo de cantera, después de una fuga de este calado, siempre se cuestiona.