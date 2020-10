Gal Mekel prueba su evolución

El Unicaja llegó a última hora de la tarde desde Gran Canaria, después de coger el único vuelo directo que había desde Las Palmas una vez acabado por la noche el encuentro con el Herbalife. El protocolo aconseja limitar las escalas. Así que el equipo disfrutó de un día de descanso relativo. Sí en cuanto a actividad en el parqué, pero no completo porque hasta última hora no se produjo el aterrizaje en Málaga.

El equipo volverá a trabajar este martes en el Carpena con vista al encuentro ante el Germani Brescia de Eurocup. Los italianos llevan un balance de 1-2 hasta ahora. Gal Mekel se probó antes de ir a Gran Canaria, pero aún padecía molestias intensas en el adductor, que saltaron antes del viaje a Valencia, y que aconsejaron que no forzara y que no se desplazara para jugar en tierras canarias. En la situación actual no hay necesidad de forzar, aunque el minutaje de Alberto Díaz es muy alto en los últimos encuentros. También está previsto que Jaime Fernández empiece a trabajar ya con sus compañeros, aún sin contacto, para ir cogiendo ritmo. Aún le queda alguna semana más para poder debutar, pero ya el final del túnel. El canterano Rafa Santos está completando los entrenamientos.