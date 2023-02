Galatasaray llega a Málaga con tres derrotas seguidas

Sí está mostrando una vesión convincente el Galatasaray en la BCL, no tanto en competición liguera. El conjunto otomano cayó en Sinan Erdem Done , posible escenario de la Final Four, frente al Petkim Spor (74-82) antes de jugar en el Carpena el próximo miércoles, un duelo importante a la hora de dilucidar el liderato de grupo K, y tener así factor cancha en unos hipotéticos cuartos de final, factor decisivo viendo cómo se está desarrollando la competición, más un Unicaja que se está mostrando inexpugnable en el Palacio.

Impresionaron los otomanos con el 100-73 en la jornada inaugural del Round of 16 frente al Limoges. A partir de ese festín, han llegado tres derrotas seguidas (Pinar Karsiyaka, AEK de Atenas y Petkim Spor), por lo que es un rival que debería llegar tocado a ese enfrentamiento frente a los de Ibon Navarro.

Galatasaray ocupa la decimotercera posición (7-11) en Turquía, solo una victoria por encima del descenso. El líder es el Turk Telekom de los excajistas Bouteille y Michael Eric.