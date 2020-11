Garbajosa: "Nzosa es un proyectazo, ¿por qué no contar con él si él quiere?"

La irrupción del fenómeno Yannick Nzosa no ha dejado de llamar la atención desde sus primeros pasos. Aunque en los últimos partidos ha remitido algo su protagonismo, lo que ha mostrado con sólo 16 años es verdaderamente asombroso. Y está, como publicó Málaga Hoy, la posibilidad de que se nacionalice español. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha hecho las gestiones para iniciar los trámites para que pueda obtener la nacionalidad y jugar con la selección.

El presidente de la FEB, el que fuera ídolo cajista, Jorge Garbajosa, admitió en los micrófonos de Radio Marca que se está en ello. Tiene informes de primera mano desde dentro del Unicaja y lo ve como un proyecto de máximo nivel. "Nzosa es un proyectazo, eso es así. Es un jugador muy joven. Se le ve diferencial. Tenemos una gran relación con el Unicaja, con su presidente, su director deportivo, su delegado, que es uno de mis mejores amigos. Yo les pregunto y me dicen que el chaval está muy integrado, con una capacidad de trabajo alucinante, con un perfil muy de selección, muy buen chico. Es uno de esos proyectos muy jóvenes y a largo plazo, ¿por qué no contar con él como español si él quiere?", decía el recién reelegido presidente de la Federación, que recordaba que con Doncic no había habido una opción real: "Me hubiera encantado nacionalizar a Doncic, es un súperclase, un chico fantástico y se ha criado en España, pero él nos dijo que se sentía muy esloveno". El OK de Nzosa ha sido lo que ha precipitado las gestiones para que se aceleren los papeles.

En esa línea, Nzosa contaría como jugador asimilado al obtener el pasaporte español con más de 16 años. Una condición en la que sólo puede jugar uno por equipo, algo que se ejemplifica con el largo debate entre Mirotic e Ibaka. "Contamos con ellos y le tocará al seleccionador decidir el que mejor encaja dentro de la estructura de equipo que tenga en mente. Tuve una charla muy clara con Ibaka, con Niko estuve después del mundial y me decía 'yo quiero estar, yo quiero estar', pero los jugadores no son máquinas. Les agradecemos el esfuerzo que hacen de venir a la selección", decía Garbajosa.

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, ya mostraba en estas páginas su buena opinión sobre el jugador congoleño. "Me llama la atención la tranquilidad con que juega. Eso es propio de los grandes. No tanto el ataque, la defensa o la técnica. El poso con el que está en la cancha, la capacidad de no cometer apenas errores. Tampoco de usar sus cualidades atléticas a destiempo, como casi todos los chavales de su edad harían, saltando a todo, o picando las fintas. La madurez con que responde impresiona. El partido de Andorra fue un partido que no puede no llamarte la atención, no sólo en pensar en lo que has visto, sino en darle una proyección", explicaba el técnico afincado en Marbella.