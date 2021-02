Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, habló en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga de varios temas candentes de la actualidad, desde la posibilidad de que la ACB pida un rescate al CSD hasta la situación de Volodymir Gerun, descartado deportivamente pero entrenando con el equipo.

Acerca de la noticia de Palco 23 sobre la necesidad que se plantea la ACB, que este viernes tiene una Asamblea, de pedir ese rescate de 12 millones de euros al CSD, el que fuera pívot del Unicaja afirmaba que "no tenía conocimiento, no tengo una fuente fiable ni conocimiento y no puedo dar una opinión. La crisis afecta a todos los clubes, en mayor o menor pedida. Por desgracia no puede ser ahora que veamos en vivo baloncesto. Hay que esperar a que las vacunas funcionen. Cuando más porcentaje de la población esté vacunada más próximo estará el regreso a las canchas. Si todo bien, las vacunas y superamos el virus habrá público. Si no, no. Ojalá sea pronto, no tengo ni idea. Si hay público será que todo va bien, pero no creo que haya varita mágica para decir que en verano, en abril o cuando sea habrá público. Hubo 752 muertes ayer, es algo gravísimo. Parece que las cifras no nos afectan por hacerse continuas".

Sobre la situación de Gerun, con el que el Unicaja no cuenta y quiere darle salida, Reyes dijo que "es un caso, tomando ciertas distancias, como el del Heurtel. Si un club tiene contrato con un jugador y no le quiere, no pueden ponerle cortapisas. Tienen derecho a permanecer con el club, percibir su salario y entrenar. Otra cosa es la decisión técnica de que no juegue. El contrato está firmado por las dos partes y deben cumplirlo. No se ha puesto en contacto con nosotros pero sabe perfectamente que estamos para lo que haga falta", decía el mayor de los Reyes.

"Hay temporadas buenas y otras no tanto", respondía cuando se le preguntaba por la situación del Unicaja ahora mismo: "De momento no está siendo la que todo aficionado quisiera, pero queda mucha competición y mucho por hacer. No se puede vaticinar, el Unicaja es un gran club, siempre tuvo una magnífica afición y grandes jugadores. La Copa es tan extraordinaria que da igual cómo llegues. Puedes llegar con malas sensaciones y ganarla o llegar muy bien y perder el primer día. Las sorpresas suelen darse, aunque en los últimos años ha habido mucha lucha Madrid-Barça".

Por último, sobre el contexto de la situación económica, Reyes respondía que "a veces no es compatible la realidad con realizar muchos fichajes. Hay que plantearse igual austeridad y tirar de cantera. El discurso de contar con gente de la casa se dice mucho pero no se hace, ahora se puede hacer. No me refiero al Unicaja, que sé que tiene jugadores de la casa en el primer equipo. Las crisis, por desgracia, abren ventanas. Nzosa, por ejemplo, es ya una realidad, no un proyecto. Que haya savia nueva, nuevos jugadores, que creen unión con la afición, aunque ahora no se disfrute in situ. Estoy encantado de ver esas acciones espectaculares que realiza y su evolución".