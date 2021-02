Mensaje explícito a Gerun

Volodymir Gerun fue el descarte de Fotis Katsikaris una vez se recuperó Carlos Suárez y había que prescindir de un jugador para los 12 reglamentarios. Frankie Ferrari no jugó ante el Valencia Básket, pero la rotación de Katsikaris se quedó en 11 jugadores con cinco interiores y Thompson como bisagra para ejercer de cuatro y de cinco. Explicaba en la rueda de prensa el entrenador griego que sobraba un jugador y que fue una decisión técnica dejar fuera al ucraniano. “Confío en Nzosa y Rubén”, decía Katsikaris. Y es que las esperanzas con el ucraniano, muy bien valorado por el presidente, Eduardo García, y el entrenador anterior, Luis Casimiro, no ha dado el rendimiento mínimo. Contratado en principio como pívot de rotación, el hecho de que Deon Thompson no rindiera como cinco le dio más responsabilidad, pero no ha dado el nivel. Promedia 3.8 puntos, 3 rebotes y 5.2 de valoración 13 minutos por encuentro. El año pasado hizo 7.2 puntos, 4.1 rebotes y 9.9 de valoración en 17 minutos. No sólo fueron los números evidentes, también la falta de dureza defensiva le ha ido quitando la confianza, de Casimiro primero y ahora de Katsikaris.

Como ya se publicó, el Unicaja ya ha comunicado a los agentes de Gerun que quiere una salida. El jugador ha cambiado de agentes en medio de esta situación. Ahora es la agencia U1st la encargada de representarle. Ha habido la opción de salir al Budivelnik de su país, pero la ha rechazado. Se da la circunstancia de que Gerun tiene un año más opcional firmado con el Unicaja por el que el club debe pagarle una cantidad, en torno a los 30.000 euros, para no ejercerlo. Es un detalle más que complica la salida del jugador ucraniano, que ya ve, de todas formas, cómo no cuenta deportivamente para el club. No hay quejas sobre su trabajo y profesionalidad y no se quiere llegar a una situación desagradable. Pero la realidad es que la única manera de reforzarse, ya Katsikaris fue más explícito en la rueda de prensa sobre esa posibilidad, es llegar a un acuerdo con Gerun para que se marche y ganar algo de espacio salarial.

La virtual eliminación de la Eurocup ha mermado la prisa por fichar, aunque sería ideal un fichaje inminente para que se adaptara en estos partidos, pudiera jugar la Copa y acelerar la adaptación en las dos semanas de parón para las ventanas de partidos internacionales. En cualquier caso, todo pasa por la salida de Volodymir Gerun.