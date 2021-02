Gerun no viajará a la Copa

Muchas carambolas deben darse para que Volodymir Gerun vuelva a vestir la camiseta del Unicaja. La etapa del ucraniano en Málaga está amortizada, no cuenta para Fotis Katsikaris y se le busca salida, pero el jugador y sus agentes piensan, ahora mismo, cumplir su contrato hasta junio, aunque también recoge una cláusula de penalización en el caso de que no continúe la próxima temporada. Y el mejor ejemplo es que no viajará a Madrid a la Copa del Rey con el resto del equipo. De no mediar lesión, viajarán los 12 que se están vistiendo últimamente (Frankie Ferrari, cuyo contrato expira en breve, incluido, aunque no ha jugado en los últimos partidos) más el canterano Pablo Sánchez. La fotografía de familia que distribuía el club antes de la Copa era bien sintomática. Gerun no aparecía en ella. Sigue inscrito (Nzosa aún tiene ficha del filial), pero no cuenta para nada.

Los primeros entrenamientos y el primer partido en Sevilla no convencieron a Katsikaris, que rápidamente captó que Yannick Nzosa aportaba bastante más al equipo. Como recordaba el presidente de la ABP, Alfonso Reyes, el club tiene la obligación de permitirle trabajar y pagarle aunque no cuente con él. Eso da al jugador tranquilidad para esperar una mejor opción de mercado. Aunque en Málaga no va a jugar de nuevo y acumulará varios meses sin competir. Pero tendrá el prurito de salir del Unicaja. Es un jugador que tiene mercado en la parte media-baja de la competición, de hecho llegó más de una petición para incorporarle. Pero la fe de Luis Casimiro en el jugador era alta, respaldada por el presidente, Eduardo García. El cambio de entrenador ha terminado por precipitar la salida de los planes.

Gerun trabaja cada día en la disciplina del grupo, aunque no participa activamente en el trabajo de preparación para los partidos. Katsikaris ha reorganizado la rotación, con Nzosa y Guerrero como pívot más la presencia puntual de Thompson. El técnico griego busca energía y buenas vibraciones. Y Gerun, del que no hay quejas sobre su trabajo, mentalmente se sabe fuera del equipo.