El Hotel San Cristóbal fue testigo de la presentación oficial de Federico Giarraffa y Devin Wright como jugadores del equipo LEB Plata del CB Marbella. Acompañados por el entrenador, Rafa Piña, quien agradeció a todos los presentes la asistencia al acto, ambos jugadores valoraron su llegada a Marbella y las primeras semanas de trabajo en el Pabellón Carlos Cabezas.

Arrancó Rafa Piña explicando la incorporación de ambos jugadores a la plantilla azulona, empezando por el pívot gallego Wight, al que agradeció “su predisposición a volver a jugar con nosotros tras la temporada pasada. Sabíamos que un jugador de su calidad y su experiencia iba a tener novias durante el verano, pero las ha rechazado todas para escucharnos y renovar con nosotros”. Sobre el exterior argentino, el técnico del Decano expresó que “no le habíamos visto jugar en directo, solo en videos, pero en cuanto lo vimos sabíamos que encajaría en la idea de juego que tenemos. Con su representante ha sido muy sencillo entenderse, porque ambas partes queríamos llegar a un buen final”. Así, tanto Devin Wright como Fede Giarraffa “son dos jugadores del perfil que queríamos. Tenemos un equipo más completo que el año pasado y seguro que vamos a ilusionar a la gente”.

Devin Wright valoró su renovación como “algo positivo por todo lo que envuelve volver a jugar aquí. Estoy cerca de la familia, que es algo que me importa muchísimo, y el proyecto que me presentó Davor como director deportivo me gustó. Me dio mucha más confianza y por eso estoy aquí. Tengo mucha hambre de seguir jugando, el día que pierda esa ambición no jugaré más. Estoy muy feliz con el grupo que se ha formado”.

Para finalizar, Giarraffa se mostró “muy ilusionado con esta etapa. Quería vivir una experiencia fuera de mi país y en cuanto llegó la oferta de Marbella solucioné una serie de cuestiones y me vine para acá. Creo que puedo aportarle mucho al equipo, sobre todo porque puedo descargar a los bases de las situaciones de subir el balón en determinados casos y así no se desgastan tanto. Rafa me pide intensidad, garra, y yo lo voy a dar todo por esta camiseta”. Ambos jugadores coinciden además en que “el equipo tiene mimbres para volver a ilusionar a nuestra afición, el techo nos lo vamos a poner nosotros, nadie más”.