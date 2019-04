El malagueño Gody Dike firma con Loyola Greyhound

Un par de meses atrás se informaba de que el malagueño Gody Dike daría el salto a la NCAA. Ya es oficial. Loyola Greyhound, universidad radicada en Baltimore, será su equipo desde la próxima temporada. Gody, pívot de 2.03 metros, tiene raíces nigerianas y nació en Málaga en 2001. Se formó en la EBG y el Unicaja antes de dar el salto en su segundo año de cadete al Real Madrid.

Tras tres temporadas en Madrid, donde no ha dejado de acudir a la selección española cada verano, emprenderá ahora a la aventura americana, como han hecho otros malagueños en los últimos años. Han sonado Francis Alonso y Rubén Guerrero, pero ha habido más casos: Víctor Ruiz, Quique Cortés, Andrés Aguado, Sean Smith...

Antes de partir, Gody tiene el final de temporada con el junior del Real Madrid, con el que jugará el Campeonato de España y el Adidas Next Generation Tournament, torneo paralelo a la Final Four de Vitoria. Promedió 9.3 puntos y 7 rebotes en el evento ganado en Múnich que le dio la clasificación para el torneo final. También está en el horizonte el Europeo sub 18 del próximo verano con la selección.

"Estamos extremadamente contentos de recibir a Golden en la familia baloncestística de Loyola. Su versatilidad, fuerza y capacidad atlética impactarán positivamente de manera inmediata en nuestro equipo. Golden tiene experiencia al más alto nivel internacional que esperemos que nos lidere a un gran éxito en Loyola", decía Tavaras Hardy, entrenador de la universidad.

Loyola Greyhound milita en la Patriot League, una de las conferencias de la NCAA, radicada en el Nordeste y que tiene 10 equipos. Jugó dos veces en torneo final universitario, en 1994 y 2012. El balance la pasada campaña fue de 11-21 (7-11 en partidos de Conferencia). Y ha mirado hacia España para reforzarse porque previamente reclutó a Santi Aldama, compañero de generación bastante prometedor, también internacional, de Gody.

La Patriot League es una conferencia con una muy alta reputación académica, que se acerca al ideal "estudiante-atleta", y que contiene algunas de las universidad con más tradición de programas deportivos. El ganador accede directamente a la March Madness. El hecho de que Gody, que estudio en el malagueño centro de la La Goleta y en el SEK de Madrid no haya necesitado un curso puente de Prepschool habla bien de su nivel académico.

En el Unicaja se consideró en su día una gran pérdida la marcha de Gody, al que se le veía claro potencial de primer equipo. En el Madrid no ha tenido ese rol dominante que sí exhibía en Los Guindos, donde era el líder de una generación que también tenía a Lucas Muñoz o Alessandro Scariolo, que ya han tenido minuto oficiales o amistosos con el primer equipo. En el club blanco ha estado al lado de otro interiores de gran proyección como Garuba.

Gody viene con frecuencia a Málaga, no es raro verle por Los Guindos saludando a antiguos compañeros. Sus hermanos Kelly y Chelsea juegan de hecho en la EBG. Ahora, el malagueño proseguirá su carrera en la NCAA, en Baltimore.